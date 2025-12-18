افتتاح كأس العالم 2026 يعيد السيناريو الذي قاد إسبانيا للقمة



أعادت قرعة كأس العالم 2026 فتح باب الذاكرة المونديالية، بعدما حملت تفاصيل الافتتاح تشابهاً لافتاً مع نسخة 2010، حيث تجدد مواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا لتدشين العرس العالمي، لكن هذه المرة على أرض ملعب «أزتيكا» التاريخي في مكسيكو سيتي.



وتتكرر مواجهة الافتتاح بين المنتخبين يوم 11 يونيو 2026، بعد 16 عاماً من لقائهما الشهير في افتتاح مونديال 2010 على ملعب «سوكر سيتي» في جوهانسبرغ، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وشهدت واحداً من أكثر الأهداف خلوداً في تاريخ كأس العالم.



في تلك الليلة أطلق الجنوب أفريقي سيفيوي تشابالالا تسديدة صاروخية افتتح بها التسجيل، قبل أن يعادل المدافع المكسيكي المخضرم رافاييل ماركيز النتيجة في الدقيقة 79، أمام أكثر من 84 ألف متفرج، في مباراة تحولت إلى لحظة أيقونية في تاريخ الافتتاحات المونديالية.



ويحمل ملعب «أزتيكا» قيمة تاريخية استثنائية في سجل كأس العالم، إذ يعد الملعب الوحيد الذي استضاف نهائي البطولة مرتين، وشهد تتويج البرازيل بقيادة بيليه عام 1970، ثم الأرجنتين بقيادة دييغو مارادونا عام 1986، كما احتضن 19 مباراة مونديالية، بينها مباريات افتتاح ونهائي، ليظل أحد أعظم مسارح كرة القدم في التاريخ.



ومع إعادة المشهد ذاته بعد 16 عاماً تعود الإشارات التاريخية لتفتح باب التأويل من جديد، بأن افتتاح مونديال 2026 يشكل مؤشراً مبكراً على هوية البطل، كما حدث في نسخة 2010، حين تحولت تفاصيل البداية إلى الفصل الأول في قصة التتويج الإسباني، ليبقى احتمال تكرار الإنجاز حاضراً مع الجيل الحالي لـ«الماتادور».



وتقام كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة، في نسخة توصف بالاستثنائية على المستويين التنظيمي والفني.