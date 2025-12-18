«غلوب سوكر» تكشف عن القوائم النهائية للمرشحين



كشفت الجهات المنظمة لجوائز بيوند للتطوير العقاري «غلوب سوكر» عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجوائز نسختها السادسة عشرة، وذلك بعد إغلاق باب التصويت العالمي، الذي استقطب أكثر من 30 مليون صوت من عشاق كرة القدم حول العالم، ويجري تتويج الفائزين خلال حفل حصري خاص بالمدعوين، يجمع أبرز النجوم وصناع القرار والأساطير والأسماء الصاعدة في عالم كرة القدم، يوم الأحد 28 ديسمبر في منتجع أتلانتس ذا رويال في دبي.



وجرى التصويت خلال جولتين عالميتين، وضمن تسع فئات رئيسية، شملت أفضل لاعب، وأفضل لاعبة، وأفضل نادٍ للرجال، وأفضل نادٍ للسيدات، وأفضل مدرب، وأفضل لاعب خط وسط، وأفضل مهاجم، وأفضل لاعب صاعد، وأفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط. ويشهد الحفل أيضاً توزيع جوائز في فئات أخرى، بما فيها أفضل وكيل لاعب، وأفضل مدير رياضي، وجائزة مارادونا، إلى جانب جائزة المسيرة الرياضية، وجوائز خاصة أخرى.



قائمة المرشحين



واستأثر نادي باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بالحصة الأكبر من الترشيحات ضمن القوائم النهائية؛ إذ ينافس النادي ضمن فئة أفضل نادٍ للرجال أمام برشلونة وتشيلسي وفلامنجو وليفربول، بينما يتنافس المدير الفني (لباريس سان جيرمان) لويس إنريكي على جائزة أفضل مدرب مع تشابي ألونسو (ريال مدريد)، وميكل أرتيتا (أرسنال)، وهانسي فليك (برشلونة)، وإنزو ماريسكا (تشيلسي). وبدورهما وصل ثنائي باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي وفيتينيا إلى قائمة المرشحين النهائيين للفوز بجائزة أفضل لاعب، إلى جانب كل من كيليان مبابي من ريال مدريد، ورافينيا ولامين يامال من برشلونة.



وتتطلع أيتانا بونماتي، لاعبة خط وسط نادي برشلونة للسيدات والمنتخب الإسباني، للفوز بجائزة أفضل لاعبة للعام الثالث على التوالي، وتنضم إليها في قائمة المرشحات النهائيات ماريونا كالدينتي (لاعبة إسبانيا وأرسنال)، وميلشي دومورناي (لاعبة هايتي وليون)، وألكسيا بوتياس (لاعبة إسبانيا وبرشلونة) وأليسيا روسو (لاعبة إنجلترا وأرسنال). وانحصرت المنافسة النهائية على جائزة أفضل نادٍ للسيدات بين أرسنال وبرشلونة وتشيلسي ويوفنتوس.



ويجدر ذكره بأن النجم كريستيانو رونالدو أكد حضوره هذه النسخة غير المسبوقة من حفل توزيع الجوائز، علماً بأن مهاجم المنتخب البرتغالي، ونادي النصر يتنافس على الفوز بجائزة أفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط مع سالم الدوسري (نادي الهلال)، وكريم بنزيما (نادي الاتحاد)، ورياض محرز (نادي الأهلي).



وتواصل «غلوب سوكر» شراكتها الاستراتيجية مع راعي اللقب بيوند للتطوير العقاري للعام الثاني على التوالي، كما تم تأكيد شراكات جديدة مع Saltanat Diamond Gallery بصفته إحدى الجهات الراعية، ومنصوري، والبنك الأهلي السعودي، وون بلاير، ومنتجع أتلانتس ذا رويال، وجيكوب آند كو، وجيتكس Jetex، وشركة الوسائل «SMC» كجهات راعية بلاتينية، إلى جانب سيلفرساندز الساحل الشمالي، ودهانات ناشيونال، وشيبو، وأكسيس نيشنز، والعربية، وشركة الدفع الذكي المالية (تكمو) بصفتهم الجهات الرعاية الذهبية لهذا العام، وتضم قائمة الشركاء الإعلاميين، سي إن إن، وسكاي، وكورة بريك، وماركا، وتيكتوك، ولا بريس.



من جانبها ستقوم رابطة الدوري الإسباني (لاليغا)، الشريك الاستراتيجي لجوائز «غلوب سوكر»، بتكريم الفائزين بجوائز موسم 2024-2025 في دبي، حيث تم اختيار لاعب برشلونة رافينيا لجائزة أفضل لاعب، وهانسي فليك أفضل مدرب، ولامين يامال أفضل لاعب صاعد، وذهبت جائزة أفضل هدف إلى لوكا سوتشيتش من ريال سوسيداد، بينما ينال يان أوبلاك من أتلتيكو مدريد جائزة أفضل تصدٍ.