حادث مروري على الطريق السريع ينهي حياة موهبة إنجليزية شابة

هز خبر وفاة المهاجم الشاب إيثان ماكلويد، لاعب فريق ماكليسفيلد، عن عمر 21 عامًا، الوسط الكروي في إنجلترا، إثر حادث مروري مروع على أحد الطرق السريعة، في واقعة مأساوية أنهت مسيرته الكروية في بداياتها.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل»، أن ماكلويد كان عائدًا مساء الثلاثاء من مدينة بيدفورد عقب مشاركة فريقه في مباراة فاز بها بنتيجة 2-1، قبل أن يتعرض لحادث سير عند الساعة 10:40 مساءً قرب مخرج 15 المؤدي إلى نورثامبتون.

وأوضحت التقارير أن السيارة التي كان يستقلها اللاعب، من طراز «مرسيدس» بيضاء، اصطدمت بحاجز معدني على جانب الطريق، وسط غموض بشأن ملابسات الحادث والطرف الآخر المتسبب فيه، فيما فشلت محاولات إسعافه رغم تدخل المارة وقوات الشرطة، ليفارق الحياة في موقع الحادث.

من جانبه، أصدر نادي ماكليسفيلد بيانًا رسميًا نعى فيه لاعبه الراحل، مؤكدًا أن إيثان ماكلويد كان موهبة كروية مميزة وشخصية محبوبة داخل الفريق وخارجه، مشيرًا إلى أن احترافيته وأخلاقياته العالية جعلته محل تقدير واحترام الجميع.

وأضاف البيان أن اللاعب الشاب كان يتمتع بشغف كبير لكرة القدم وحب للحياة، وكان مصدر إلهام لزملائه داخل غرفة الملابس، معربًا عن خالص التعازي لعائلته وأصدقائه في هذا المصاب الأليم.

كما نعى ريو فرديناند، أسطورة مانشستر يونايتد، اللاعب الراحل عبر حسابه على منصة «إكس»، موجهًا رسالة دعم ومواساة لعائلة إيثان وأصدقائه.

وكان ماكلويد قد تدرج في أكاديمية وولفرهامبتون واندررز لمدة عشر سنوات، قبل أن يخوض تجارب مع عدد من الأندية الإنجليزية، وانضم إلى ماكليسفيلد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وطالبت الشرطة البريطانية أي شخص يمتلك تسجيلات كاميرات أو معلومات قد تساعد في التحقيقات بالتواصل معها.