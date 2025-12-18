«غلوب سوكر» تحسم اختياراتها النهائية وتستبعد محمد صلاح

حسمت جائزة «غلوب سوكر 2025» اختياراتها النهائية، بعد تقليص القائمة المختصرة من 15 لاعبًا إلى خمسة أسماء فقط، لتشهد غياب النجم المصري محمد صلاح، رغم موسمه اللافت مع ليفربول، ليخرج قائد منتخب مصر رسميًا من سباق المنافسة على الجائزة العالمية.

وكان صلاح قد تواجد في القائمة قبل الأخيرة، قبل أن تستقر اللجنة المنظمة على الأسماء الخمسة النهائية، التي ضمت عثمان ديمبيلي، المتوج بالبالون دور وجائزة «ذا بيست»، إلى جانب كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، والبرتغالي فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان، وثنائي برشلونة لامين يامال ورافينيا، بعد موسم مميز توج خلاله الفريق الكتالوني بالثلاثية المحلية وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز «غلوب سوكر 2025» 28 ديسمبر الجاري في دبي، ليسدل الستار على أحد أبرز سباقات الجوائز الفردية في كرة القدم العالمية قبل نهاية العام.