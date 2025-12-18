البرازيل تطوي صفحة أنشيلوتي الابن بعد موسم واحد

أسدل نادي بوتافوغو الستار على تجربة دافيد أنشيلوتي في الدوري البرازيلي، معلنًا رحيله رسميًا عن القيادة الفنية للفريق عقب نهاية موسم 2025، ليضع حدًا لمحطة قصيرة كانت الأولى في مسيرة المدرب الشاب بعيدًا عن العمل إلى جوار والده كارلو أنشيلوتي.

وجاء قرار بوتافوغو بعد سلسلة اجتماعات داخلية، بحسب ما أعلنه النادي عبر حسابه الرسمي، لينهي تجربة لم تمتد سوى موسم واحد، تولى خلالها دافيد أنشيلوتي قيادة الفريق في واحدة من أكثر الدوريات اللاتينية تنافسية.

وأنهى بوتافوغو الموسم في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري البرازيلي، برصيد 63 نقطة، جمعها من 17 انتصارًا و12 تعادلًا مقابل 9 هزائم، في موسم توج بلقبه فريق فلامنغو للمرة التاسعة في تاريخه.

وخاض دافيد أنشيلوتي مع بوتافوغو 33 مباراة في مختلف المسابقات، حقق خلالها 15 فوزًا، مقابل 10 تعادلات و8 خسائر، في تجربة وصفت بأنها محطة اختبار حقيقية لمدرب يخوض أولى خطواته المستقلة في عالم التدريب.

وتعد تجربة بوتافوغو أول ظهور لدافيد أنشيلوتي كمدير فني أول، بعد سنوات من العمل ضمن الطاقم الفني لوالده كارلو أنشيلوتي، الذي يتولى حاليًا تدريب منتخب البرازيل، ما منح التجربة بعدًا خاصًا داخل الوسط الكروي البرازيلي.