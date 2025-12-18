لويس إنريكي.. ملك النهائيات بنسبة نجاح استثنائية

واصل الإسباني لويس إنريكي ترسيخ اسمه كأحد أكثر المدربين حسمًا في المباريات الكبرى، بعدما أكد مجددًا تفوقه في النهائيات بقيادة باريس سان جيرمان للتتويج بلقب كأس «إنتركونتيننتال» 2025.

وجاء تتويج باريس سان جيرمان عقب الفوز على فلامنغو بركلات الترجيح، ليضيف إنريكي لقبًا جديدًا إلى سجل استثنائي في المباريات النهائية، ويؤكد أن حضوره في أي نهائي غالبًا ما يكون مرادفًا للقب.

وخاض لويس إنريكي في مسيرته التدريبية 14 مباراة نهائية، نجح في الفوز بـ13 منها، مقابل خسارة وحيدة فقط، بنسبة نجاح لافتة تضعه في مصاف نخبة المدربين على مستوى العالم.

وجاءت الهزيمة الوحيدة في هذا السجل أمام تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025، بينما حسم باقي النهائيات لصالحه، سواء مع برشلونة في فترته الذهبية، أو مع باريس سان جيرمان الذي شهد معه موسمًا استثنائيًا توجه بسداسية تاريخية.

وعلى مستوى البطولات، حقق لويس إنريكي 18 لقبًا خلال مسيرته التدريبية، تنوعت بين المحلية والقارية والعالمية، أبرزها دوري أبطال أوروبا مرتين، إلى جانب ألقاب الدوري الإسباني والفرنسي، وكؤوس محلية وسوبر قارية، وصولًا إلى كأس العالم للأندية وكأس إنتركونتيننتال.