حصاد عام كامل.. سداسية تاريخية لباريس سان جيرمان في 2025

اختتم باريس سان جيرمان عامًا استثنائيًا بوضع اسمه في سجل الإنجازات المميزة، بعدما توج بسداسية تاريخية جعلته ثالث نادٍ أوروبي يحقق ستة ألقاب في موسم واحد، لينضم إلى قائمة حصرية تضم برشلونة وبايرن ميونخ، ويؤكد أن 2025 كان عامًا للهيمنة الباريسية محليًا وقاريًا وعالميًا.

وجاء آخر فصول هذا الحصاد بالتتويج بلقب كأس «فيفا إنتركونتيننتال» للمرة الأولى في تاريخ النادي، عقب الفوز على فلامنغو البرازيلي بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، ليكمل أبناء المدرب لويس إنريكي لوحة إنجاز مكتملة الأركان.

وكان باريس سان جيرمان قد فرض سيطرته على الساحة المحلية، بحسم لقب الدوري الفرنسي برصيد 84 نقطة، إلى جانب التتويج بكأس فرنسا بعد الفوز على ريمس بثلاثية نظيفة في النهائي، ثم إضافة كأس السوبر الفرنسي «كأس الأبطال» على حساب موناكو بهدف دون رد.

أما التحول الأكبر في تاريخ النادي، فجاء من بوابة أوروبا، حين توج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بفوز كاسح على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5-0 في نهائي ميونخ، في واحدة من أكثر المباريات النهائية هيمنة في تاريخ البطولة.

واستمر التفوق الباريسي على المستوى القاري، بإحراز كأس السوبر الأوروبي عقب مواجهة مثيرة أمام توتنهام الإنجليزي، حسمت بركلات الترجيح بعد تعادل 2-2، قبل أن يغلق الموسم الذهبي بلقب إنتركونتيننتال، ليصل عدد الألقاب إلى ستة في عام واحد.

وبهذا الإنجاز، يلتحق باريس سان جيرمان بقائمة تاريخية لم ينجح في دخولها سوى برشلونة موسم 2008-2009 تحت قيادة بيب غوارديولا، وبايرن ميونخ في موسم 2019-2020 مع هانز فليك، ليؤكد النادي الباريسي أن مشروعه الكروي بلغ ذروة النضج، وأن 2025 سيظل عامًا محفورًا في ذاكرة جماهيره كأفضل مواسمه على الإطلاق.