هيمنة كتالونية.. أرقام برشلونة تفرض نفسها على «الليغا»

فرض برشلونة نفسه كأبرز قوة هجومية في الدوري الإسباني خلال عام 2025، بعدما تصدر قائمة أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف، مؤكدًا تفوقه الرقمي على منافسيه مع اقتراب العام من نهايته، في موسم حمل بصمة هجومية واضحة للفريق الكتالوني على مستوى النتائج والأداء.

وخلال عام شهد مباريات غزيرة تهديفيًا، قدم برشلونة عروضًا مميزة، كان أبرزها فوزه الكبير على فالنسيا بنتيجة 7-1 في يناير، قبل أن يعيد الأمر ذاته هذا الموسم بانتصار كاسح آخر بنتيجة 6-0، ليعكس استمرارية النزعة الهجومية للفريق.

وبحسب إحصائية نشرها حساب «مستر شيب» الإسباني المتخصص في الأرقام، يتصدر برشلونة قائمة أكثر أندية الدوري الإسباني تسجيلًا للأهداف في عام 2025 برصيد 100 هدف، مع تبقي مباراة واحدة فقط للفريق في الليغا هذا العام أمام فياريال، ما يفتح الباب أمام تعزيز هذا الرقم.

ويحل ريال مدريد في المركز الثاني بفارق كبير بعدما سجل 71 هدفًا، يليه فياريال برصيد 68 هدفًا، ثم أتلتيكو مدريد بـ 65 هدفًا، فيما جاء ريال بيتيس خامسًا بعد تسجيله 61 هدفًا، بينما احتل سيلتا فيغو المركز السادس بـ52 هدفًا.

ولا يقتصر التفوق الهجومي على الحصيلة السنوية فقط، إذ يواصل برشلونة تصدره لقائمة أقوى هجوم في الموسم الحالي من الدوري الإسباني، بعدما سجل 49 هدفًا في 17 مباراة، بفارق 15 هدفًا عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، في مؤشر يعكس الفاعلية الهجومية العالية للفريق تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك.