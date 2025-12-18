كأس إنتركونتيننتال.. ريال مدريد يتصدر وباريس يدخل السجل الذهبي

دخل باريس سان جيرمان السجل الذهبي لكأس إنتركونتيننتال، بعدما توج بلقب نسخة 2025، ليكتب اسمه للمرة الأولى بين أبطال البطولة العالمية، بينما واصل ريال مدريد تصدره لقائمة الأكثر تتويجًا باللقب عبر التاريخ.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب كأس إنتركونتيننتال عقب فوزه على فلامنغو البرازيلي في المباراة النهائية، التي انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق، قبل أن يحسم الفريق الفرنسي اللقب بركلات الترجيح.

ويعد هذا التتويج إنجازًا تاريخيًا لباريس سان جيرمان، إذ أصبح أول نادٍ فرنسي يحقق لقب كأس إنتركونتيننتال، كما جاء اللقب تتويجًا لموسم استثنائي شهد تحقيقه سداسية تاريخية، أبرزها الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

وبانضمام باريس سان جيرمان إلى قائمة الأبطال، يواصل ريال مدريد تصدر ترتيب أكثر الأندية تتويجًا بكأس إنتركونتيننتال برصيد 4 ألقاب، متقدمًا على أندية ميلان، وبينارول، وبوكا جونيورز، وناسيونال، التي تمتلك 3 ألقاب لكل منها.

ويحتل المركز الثالث عدد من الأندية التي توجت باللقب مرتين، من بينها يوفنتوس، وإنتر ميلان، وبايرن ميونخ، وأياكس أمستردام، وسانتوس، وبورتو، وساو باولو، فيما حصد اللقب مرة واحدة عدد من الأندية أبرزها مانشستر يونايتد، وأتلتيكو مدريد، وفلامنغو، وبوروسيا دورتموند، وأخيرًا باريس سان جيرمان.