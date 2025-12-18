مواجهة تاريخية جديدة.. نابولي وميلان في اختبار السوبر الإيطالي

تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض، التي تحتضن مواجهة من العيار الثقيل تجمع نابولي وميلان في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، في نسخة جديدة تحمل الكثير من الدلالات التاريخية والتنافسية بين فريقين من كبار الكالتشيو.

ويقص نابولي، بطل الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، شريط البطولة بمواجهة ميلان حامل لقب السوبر، في لقاء ينتظر أن يجمع بين طموح التأكيد ورغبة الدفاع عن اللقب، ضمن منافسات النسخة الجديدة التي تنطلق اليوم في الرياض وتستمر حتى 22 ديسمبر الجاري.

ويدخل نابولي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بلقب الدوري للمرة الثانية خلال ثلاثة مواسم، تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي، في وقت يسعى فيه الفريق الجنوبي لمواصلة حضوره القوي وحصد لقب جديد يضاف إلى خزائنه.

في المقابل، يخوض ميلان اللقاء بصفته بطل النسخة الماضية من كأس السوبر، بعدما توج باللقب على حساب غريمه إنتر ميلان في الرياض مطلع عام 2025، ويطمح لتكرار الإنجاز وتأكيد تفوقه في المواجهات الكبرى.

وتشير أرقام المواجهات المباشرة إلى أفضلية تاريخية لميلان، الذي حقق الفوز في 71 مباراة أمام نابولي، مقابل 53 انتصارًا للفريق الجنوبي، فيما انتهت 54 مواجهة بالتعادل، كما كان الروسونيري قد حسم لقاء الدور الأول من الموسم الحالي لصالحه بنتيجة 2-1.

وينتظر الفائز من مواجهة نابولي وميلان المتأهل من نصف النهائي الآخر، الذي يجمع إنتر ميلان وصيف بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وبولونيا الذي يسجل ظهوره الأول في كأس السوبر بعد تتويجه بلقب كأس إيطاليا.