السعودية تتجه لإقالة هيرفي رينارد



أكدت تقارير صحافية سعودية أن هناك توجهاً من قبل مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لإقالة الفرنسي هيرفي رينارد من تدريب المنتخب السعودي الأول، عقب بطولة كأس العرب.

وأشار تقرير نشرته صحيفة «الرياض» السعودية إلى أنه يجري البحث عن مدرب بديل من العاملين مع الأندية السعودية للمحترفين، قبل بدء مرحلة الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

ولم تستبعد الصحيفة الاستعانة بمدرب من خارج السعودية إذا لم يتم الاتفاق على المدرب القادر على تحمل مسؤولية المنتخب السعودي، خلال المرحلة المقبلة من بين العاملين داخل المملكة.