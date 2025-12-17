دعم كامل لمحمد صلاح داخل منتخب مصر



قبل أيام من انطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، يحظى النجم المصري محمد صلاح بدعم واضح وكامل داخل معسكر منتخب بلاده، سواء من الجهاز الفني أو زملائه اللاعبين، في رسالة تؤكد مكانته داخل صفوف «الفراعنة» خلال مرحلة مهمة تسبق البطولة القارية.

ويستعد المنتخب المصري لخوض غمار البطولة ضمن المجموعة الثانية التي تضم أنغولا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي، حيث تقام مباريات الدور الأول في مدينة أغادير، وسط طموحات كبيرة بإنهاء سنوات الانتظار واستعادة اللقب الغائب منذ 2010.



وخلال الأيام الماضية، برز تفاعل مميز من لاعبي المنتخب المصري مع وضع قائدهم، في ظل الجدل الدائر حول مستقبله مع ليفربول وجلوسه على مقاعد البدلاء في بعض المباريات الأخيرة. أكثر من لاعب عبر صراحة عن ثقته الكاملة بصلاح، مؤكدين دوره القيادي داخل الملعب وخارجه، وقدرته على صناعة الفارق في اللحظات الكبرى.



وكتب أحمد حسن «كوكا» عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «لا يتم وضع لاعبين مثله على الدكة... محمد صلاح قائد وأسطورة للنادي والمنتخب، وما يمر به مؤقت، وما يبقى هو عظمته»، في رسالة دعم لاقت تفاعلاً واسعاً بين الجماهير.

بدوره، حرص حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، على توجيه رسالة مباشرة، بعدما نشر صورة تجمعه بصلاح وعلّق عليها: «دائماً رمز للإصرار والقوة»، في إشارة واضحة إلى الثقة الفنية والمعنوية بقائد «الفراعنة» قبل ضربة البداية.



كما وصف أحمد «زيزو» صلاح بأنه «أعظم أسطورة في تاريخ ليفربول»، فيما أكد الحارس محمد صبحي أن قائد المنتخب يظل «الأفضل دائماً»، وهو ما عكس حالة الالتفاف داخل المعسكر حول النجم الأول للكرة المصرية.

ويخوض صلاح، البالغ من العمر 33 عاماً، كأس أمم أفريقيا للمرة الخامسة في مسيرته، بعدما عاش خيبات متكررة في نسخ سابقة، أبرزها خسارة نهائيي 2017 أمام الكاميرون و2022 أمام السنغال، إضافة إلى الخروج المبكر في نسختي 2019 و2023 بسبب الإصابة.



ورغم تلك المحطات الصعبة، لا يخفي قائد المنتخب إيمانه بقدرة «الفراعنة» على التتويج، إذ سبق أن أكد: «أؤمن أننا سنرفع الكأس قبل اعتزالي... اللعب بقميص مصر شعور لا يضاهى».

ويعتمد المنتخب المصري في البطولة على قوة هجومية بارزة، يتقدمها صلاح، إلى جانب عمر مرموش، مصطفى محمد، محمود حسن «تريزيجيه»، وزيزو، ضمن مجموعة تعد من الأصعب في البطولة، لكونها الوحيدة التي تضم منتخبين ضامنين للتأهل إلى كأس العالم 2026، هما مصر وجنوب أفريقيا.