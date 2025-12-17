الشارقة يكشف تفاصيل مهمة عن التفاوض والتعاقد مع خوسيه مورايس

أعرب إبراهيم صالح سمبيج، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة ورئيس شركة كرة القدم، عن سعادته بإتمام التعاقد مع المدرب خوسيه مورايس، متمنياً أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الاستقرار الفني ودعم مسيرة الفريق خلال المرحلة المقبلة، وفق خطة النادي ورؤيته المستقبلية. وكشف، خلال البيان الذي أصدره النادي، أن المفاوضات مع المدرب البرتغالي بدأت عقب نهاية ارتباطه بناديه السابق الوحدة.

وأوضح سمبيج أن التعاقد مع مورايس تم وفق الضوابط والإجراءات التي يلتزم بها مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وبما يخدم مصلحة النادي أولاً، مع الالتزام الكامل بالمعايير الاحترافية في عملية التفاوض وصياغة العقود.

ونفى رئيس شركة كرة القدم ما وصفه بالإشاعات غير المسؤولة حول آلية التعاقد مع المدرب الجديد، مشدداً على أن المفاوضات جرت بعد إنهاء مورايس ارتباطه مع ناديه السابق، ليصبح متاحاً قانونياً لتلقي العروض والتوقيع مع أي نادٍ آخر.

وكان الشارقة قد أعلن تعاقده مع المدرب البرتغالي اليوم الأربعاء بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، بعد أيام قليلة من إنهاء ارتباطه بنادي الوحدة الذي أشرف على تدريبه منذ يونيو الماضي وقاده إلى نتائج متميزة في جميع المنافسات المحلية والخارجية، قبل أن يطلب إنهاء العقد لأسباب شخصية، حسب البيان الذي أصدره نادي الوحدة حينها. واختار خوسيه الانتقال إلى تدريب «الشارقة» الذي عانى من تراجع نتائجه في الفترة السابقة، وستكون أول مهامه قيادة الفريق في مباراته الآسيوية أمام الهلال السعودي يوم الاثنين المقبل، وسط طموحات كبيرة بتغيير مستوى الفريق ونتائجه إلى الأفضل.