رينارد: المنتخب السعودي ليس مرضياً في كأس العرب

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، السعي لتحقيق الفوز من أجل الحصول على المركز الثالث في بطولة كأس العرب، عندما يلتقي «الأبيض» الإماراتي غداً الخميس على استاد خليفة الدولي، في المباراة الترتيبية لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال رينارد خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «تحضيرات المنتخب كانت جيدة بعد خوض مباراة نصف النهائي أمام المنتخب الأردني، وبات التركيز منصباً على تقديم أفضل مستوى للخروج بالنتيجة المرجوة أمام منتخب الإمارات. والمستوى الذي قدمه المنتخب السعودي في البطولة لم يكن مُرضياً، إذ كان الطموح المنافسة على اللقب وليس على المركز الثالث، وهناك عدة أسباب لعدم القدرة على بلوغ النهائي».

وأضاف: «جميع اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم في هذه البطولة من أجل الخروج بالنتائج التي ترضي الطموحات، ولم يدخروا أي جهد، وأنا أتحمل نتيجة أي خسارة في المباريات باعتباري على رأس الجهاز الفني للمنتخب السعودي، الذي لم يحقق أي لقب منذ عام 2002. وهذا ما يجعلنا نفكر بعمق حول الأسباب التي أدت إلى هذا الغياب عن منصات التتويج لسنوات طويلة. وبالنسبة لي، أرى من المهم أن يكون اللاعبون أكثر تنافسية خلال مباريات الدوري السعودي من خلال المشاركة بشكل أساسي، وأن يكونوا أكثر فاعلية في التأثير على نتائج المباريات المحلية».

وأشاد بالمستوى الفني العام لبطولة كأس العرب، مؤكداً أن المباريات كانت على درجة عالية من التنافسية وسط أجواء جماهيرية مميزة، ساهمت في تحفيز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم، عطفاً على التنظيم الرائع والجودة العالية للملاعب التي أقيمت عليها المنافسات. وختم قائلاً: «أعتقد أننا حصلنا على بعض المكاسب من المشاركة في هذه البطولة التي كانت فرصة للتحضير لخوض بطولة كأس العالم 2026، وعلى اللاعبين أن يُعدّوا أنفسهم جيداً، لأن المونديال بطولة مهمة لتمثيل المملكة العربية السعودية بشكل أفضل».

وبدوره، قال عبد الرحمن العبود، لاعب المنتخب السعودي، إنهم في أتم الاستعداد لخوض مواجهة الغد، مشيراً إلى أن الهدف هو إنهاء المشوار في البطولة بتحقيق الانتصار، وأنهم لم يكونوا سعداء بالنتائج التي حققها المنتخب السعودي الذي كان يتطلع للمنافسة على اللقب، لافتاً إلى أن الأمر الإيجابي في البطولة يتمثل في مشاركة عدد من اللاعبين الشباب الذين حصلوا على فرصة خوض مباريات تنافسية قوية.