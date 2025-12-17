لقطة فينيسيوس تسرق الأضواء في فوز برشلونة على غوادالاخارا

خطف ظهور شبيه فينيسيوس جونيور الأضواء داخل مدرجات مباراة برشلونة وغوادالاخارا، في مواجهة شهدت فوز الفريق الكتالوني بثنائية نظيفة في كأس ملك إسبانيا، وتحولت إلى مادة دسمة للجماهير ووسائل الإعلام.

وأقيمت المباراة، التي انتهت بفوز برشلونة «2-0»، على ملعب بيدرو إسكارتين ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس الملك، في أجواء استثنائية شهدتها مدينة غوادالاخارا، التي استقبلت برشلونة للمرة الأولى في تاريخها، وسط نفاد كامل للتذاكر بعد رفع السعة الاستيعابية للملعب إلى نحو 8500 متفرج عبر مدرجات مؤقتة.

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن المدرجات شهدت حضورًا لافتًا لمشجعي ريال مدريد، بحكم القرب الجغرافي من العاصمة مدريد، وهو ما انعكس في هتافات وصفارات استهجان متكررة، خاصة مع كل لمسة للنجم الشاب لامين يامال، لتتشابه الأجواء مع مواجهات الكلاسيكو داخل ملعب «سانتياغو برنابيو».

وبعيدًا عن مجريات اللقاء، خطف الأنظار المؤثر ريكاردو رينكون الذي يُعرف على مواقع التواصل الاجتماعي بشبيه فينيسيوس جونيور، وكان مرتديًا قميص غوادالاخارا، وجلس بالقرب من منطقة الصحافة، والتقط الصور مع الجماهير، وتحول إلى محور تفاعل واسع طغى على أجواء المباراة لفترات طويلة.

وعلى المستوى الفني، حسم برشلونة المواجهة في الدقائق الأخيرة، بعدما افتتح أندرياس كريستنسن التسجيل، قبل أن يؤكد ماركوس راشفورد الفوز بالهدف الثاني، في حين خاض لامين يامال المباراة كاملة رغم معاناته من بعض الآلام البدنية.