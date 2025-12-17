رينارد يتحدث بصراحة عن عقده مع السعودية وإمكانية الرحيل

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب السعودية، أنه ملتزم بعقده الحالي وسيواصل مهمته مع «الأخضر» حتى نهاية كأس العرب 2025، معربًا في الوقت نفسه عن تقبله لأي قرار جديد قد يصدر بشأن مستقبله، معتبراً أن كرة القدم بطبيعتها لا تضمن الاستمرارية دائمًا.

وقال رينارد في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام عقب تدريبات المنتخب: «لدي عقد وسأكمل مهمتي بعد نهاية كأس العرب، وإذا تم إخباري بإنهاء مهمتي سأرحل لمكان آخر، وهذه هي كرة القدم في النهاية»، في إشارة واضحة إلى أنه ليس لديه اعتراض على أي مسار قد يتخذه ناديه أو اتحاد الكرة بعد البطولة.

وتأتي تصريحات رينارد في ظل جدل واسع أُثير حول مستقبل الجهاز الفني للمنتخب السعودي بعد النتائج المتذبذبة في الفترة الأخيرة، لا سيما بعد الخروج من بعض الاستحقاقات المهمة، مما دفع بعض الجماهير والإعلام إلى الربط بين الأداء واحتمالات تغيير الجهاز.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الإماراتي في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العرب، بعدما خسر في الدور نصف النهائي أمام الأردن بهدف دون رد.