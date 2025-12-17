مجلس دبي الرياضي يكشف عن 10 متحدثين في القمة العالمية للرياضة



كشف مجلس دبي الرياضي عن 10 أسماء من بين 70 متحدثاً في القمة العالمية للرياضة، التي تستضيفها دبي 29 و30 ديسمبر الجاري بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبإشراف مجلس دبي الرياضي، وتستقطب نخبة من كبار صناع القرار الرياضي، والخبراء، والنجوم العالميين من مختلف أنحاء العالم، لتكون أكبر حدث من نوعه على مستوى العالم في مجال الرياضة، ومحطة رئيسية لصياغة التوجهات المستقبلية وتبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في القطاع.



وستناقش القمة، التي تعقد تحت شعار «نوحد العالم عبر الرياضة» مستقبل الرياضة وتطورها على الساحة العالمية وآليات اكتشاف ورعاية المواهب، وتمكين المرأة في القطاع الرياضي، وتأهيل الكوادر الوطنية، إلى جانب تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية في المؤسسات الرياضية، وتتناول أيضاً موضوعات راهنة ومهمة في مستقبل الإدارة الرياضية، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وتطبيقات الرياضات الإلكترونية والاستثمار الرياضي وغيرها من المحاور.



وتتضمن قائمة الأسماء الـ10، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين، معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، البرازيلي رونالدو نازاريو «الظاهرة»، وأسطورة الملاكمة الفلبيني ماني باكياو، أسطورة فنون القتال المختلطة الروسي حبيب نورمحمدوف، ونجمة التنس العربي والعالمي التونسية أُنس جابر، والأمريكي ريغي بوش وأسطورة كرة القدم الإيطالية باولو مالديني، نيك سانتوناستاسو، مؤسس «فيكتوريوس إنترناشونال» المتخصصة في التدريب وتطوير الذات.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مجلس دبي الرياضي في حديقة مختبرات دبي للمستقبل، جميرا أبراج الإمارات وتحدث خلاله خلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، عيسى شريف المرزوقي رئيس القمة العالمية للرياضة.

وأكد نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أهمية دور الإعلام في دعم القطاع الرياضي وتسليط الضوء على قصص النجاح، وقال إن الإعلام يُعد «شريكاً أساسياً» في تطوير المنظومة الرياضية، مضيفاً: «نعتبر الإعلام فريقاً واحداً معنا، ودوره مهم في إبراز المبادرات وقصص النجاح التي نعمل على دعمها في القطاع الرياضي وغيره».



وأشار إلى أن القمة العالمية للرياضة تأتي ضمن استراتيجية مجلس دبي الرياضي الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مدينة جاذبة لصناع القرار والمسؤولين الحكوميين والرياضيين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح بلهول أن فكرة القمة انطلقت من الرؤية التي جعلت من دبي منصة عالمية لاستضافة التجمعات الكبرى، على غرار القمة العالمية للحكومات ومعرض جيتكس ومنتدى المستقبل، مؤكداً أن «القطاع الرياضي كان بحاجة إلى تجمع عالمي يرتقي إلى المستوى ذاته».



وأضاف أن جاذبية دبي السياحية والرياضية أسهمت في استقطاب نخبة واسعة من المشاركين، لافتاً إلى أن نحو 90 في المئة من ضيوف القمة كانوا يخططون أصلاً لقضاء عطلاتهم في الإمارة، ما عزز فكرة تنظيم تجمع رياضي عالمي يتيح لهم تبادل الخبرات والنقاشات في بيئة واحدة.

وكشف بلهول أن القمة ستضم أكثر من 70 متحدثاً دولياً، إلى جانب ما يزيد على 1500 مشارك من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة ستعلن تدريجياً عن أسماء المتحدثين الرئيسيين خلال الأيام التي تسبق انعقاد القمة.

وأكد أن القمة ستتناول مجموعة من المحاور والنقاشات المتخصصة، معرباً عن تطلعه لأن تصبح «أكبر تجمع رياضي عالمي» بدعم الإعلام والشركاء، ومشدداً على أهمية الاستفادة من الآراء والمقترحات لتطوير هذا الحدث في دوراته المقبلة.



من جهته، أوضح سعيد حارب، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للأحداث الرياضية، مشيراً إلى الزخم الكبير الذي تشهده الإمارة على صعيد استضافة وتنظيم المنافسات الدولية وإلى أن دبي شكلت على مر العقود محطة مهمة للفرق والنجوم العالميين، مذكراً باستضافة فرق أوروبية كبيرة منذ سبعينيات القرن الماضي، ومؤكداً أن الإمارة أصبحت «وجهة دائمة للأندية والبطولات الدولية».

وصرح حارب أن دبي تستضيف أكثر من 450 فعالية رياضية سنوياً، لافتاً إلى أن بعض الأيام تشهد تنظيم ما يصل إلى عشرة أحداث في وقت واحد، تتوزع بين دبي، وحتا، والبحر، والجو، في مشهد يعكس تنوع البنية الرياضية وتكاملها.

وتحدث عن الاستراتيجية الجديدة التي يعمل عليها مجلس دبي الرياضي، مشيراً إلى أن «قمة دبي العالمية للرياضة» تهدف إلى جمع مختلف المبادرات والفعاليات «تحت مظلة واحدة»، بما يعزز التنسيق ويطور منظومة العمل الرياضي.



كما شدد حارب على أن دبي أصبحت قاعدة إعداد رئيسية للرياضيين العالميين، بمن فيهم أبطال أولمبيون، بفضل البنية التحتية المتطورة، ومستويات الأمن والسلامة، قائلاً: «كثير من الرياضيين يختارون دبي للتحضير، ثم يعودون إليها بعد الفوز بالميداليات».

وختم بالقول: إن دبي تمثل «منصة عالمية مفتوحة للجميع»، مؤكداً أن القمة العالمية للرياضة تعكس رؤية دبي، في جعل الرياضة أداة للتواصل العالمي والتميز الدولي.



وقال عيسى شريف المرزوقي، رئيس القمة العالمية للرياضة: إن دبي ستستضيف تجمعاً رياضياً عالمياً يضم نخبة من نجوم الرياضة، والأساطير، وصناع القرار، والمستثمرين، وذلك في منطقة جميرا. مشيراً إلى إن القمة تستهدف ترسيخ مكانة دبي «منصة رياضية عالمية»، ومناقشة آفاق تطوير القطاع الرياضي في الإمارة، إلى جانب استعراض الاستراتيجيات المستقبلية للرياضة، بدعم من القيادة الرشيدة.

وأوضح أن القمة العالمية للرياضة ستشهد مشاركة واسعة، تضم أكثر من 1500 شخص، وأكثر من 20 جلسة حوارية، بمشاركة ما يزيد على 70 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، منوهاً إلى أنها موجهة إلى طيف واسع من المعنيين بالشأن الرياضي، بينهم مسؤولون رياضيون، ومؤثرون، وقادة اتحادات، وأساطير رياضية، ومستثمرون، وأكاديميون، إضافة إلى أبطال أولمبيين.