كوزمين: مشاركة المقبالي ليست مغامرة ونسعى لتحقيق المركز الثالث العربي

أكد الروماني كوزمين أولاريو، مدرب المنتخب الوطني الأول، قبل مواجهة السعودية عصر غدٍ الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العرب، أنه من المهم بالنسبة لـ«الأبيض» الإماراتي تحقيق الفوز، مشيراً إلى أن فريقه سيلعب أمام منتخب قوي يضم العديد من اللاعبين الجيدين.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «بالتأكيد التواجد هنا في قطر والوصول إلى هذه المرحلة من البطولة العربية أمر جيد، وخاصة للاعبين الشباب، ومنهم حمد المقبالي حارس المرمى، الذي استحق المشاركة في البطولة، وهو أفضل حارس في الموسم الماضي، ومشاركته العربية لم تكن مغامرة».

وعن لقاء المنتخب السعودي، قال: «نحن مقبلون على تحدٍ جديد أمام منافس قوي، ونأمل تقديم مستوى يرضي التطلعات، ونعتبر مواجهة السعودية اختباراً قوياً. وسالم الدوسري لاعب مميز، ولكن علينا إيقاف باقي عناصر (الأخضر) لمنعه من تحقيق الفوز».

وأوضح: «فكرة أننا موجودون هنا بحد ذاتها حافز كافٍ، ونريد خوض المواجهة برغبة الحصول على المركز الثالث، وهذا حافز كبير. ولا نعرف ماذا سيحدث في النسخ القادمة، وإذا ما سنتمتع بهذه الفرصة مرة أخرى، ولذلك علينا الاستفادة مما نحن عليه. وإذا حصلنا على المركز الثالث سيكون أمراً جيداً لنا، خصوصاً للاعبين الشباب».

وأضاف: «اللاعبون قدموا تضحيات كبيرة، فمنهم من لعب وهو يعاني من إصابة في الركبة، ومنهم من شارك رغم المرض أو الإصابة، وكل ذلك من أجل تحقيق شيء في كأس العرب. وكانت مواجهة الجزائر الأصعب، وتحدثت مع اللاعبين أن المواجهة هنا لا تُقارن مع أي مواجهة في أي بطولة أخرى، استناداً إلى حجم الأداء البدني والخططي والذهني، واللعب أمام 60 أو 70 ألف متفرج».

ومن جانبه، قال ماجد راشد، لاعب المنتخب الوطني: «حصلنا على فرصة للاحتكاك بمنتخبات قوية في كأس العرب، ونتطلع لإنهاء البطولة بتحقيق الفوز في مباراتنا الأخيرة. ومن وجهة نظري كانت أصعب مبارياتنا أمام الجزائر، بعدما امتدت إلى 120 دقيقة وحُسمت بركلات الترجيح».