منتخبا الإمارات والسعودية «قمة خليجية» على برونزية كأس العرب



يواجه منتخبنا الوطني نظيره المنتخب السعودي في الساعة الثالثة عصر غد الخميس بتوقيت الإمارات، على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية، في المباراة الترتيبية لتحديد المركزين الثالث والرابع في النسخة 11 من بطولة كأس العرب لكرة القدم، حيث يبحث كلا المنتخبين عن التعويض والسعي لوداع البطولة بانتصار، أملاً في الحصول على المركز الثالث والميداليات البرونزية، بعد خسارتيهما في مباراتي الدور نصف النهائي.

ويأمل «الأبيض» الإماراتي في الحصول على المركز الثالث بنهاية مشواره في البطولة، بعد خسارته في الدور نصف النهائي أمام المغرب بثلاثية نظيفة، وقبلها تمكن منتخبنا خلال مرحلة المجموعات من حصد 4 نقاط، جمعها بعد الخسارة أمام الأردن 1-2 في الجولة الافتتاحية، بالتعادل مع مصر 1-1، في الجولة الثانية، قبل أن يتغلب على نظيره الكويتي 3-1، في الجولة الثالثة والأخيرة، ليحل ثانيا في المجموعة الثالثة.



وتمكن منتخب الإمارات من تجاوز عقبة حامل اللقب المنتخب الجزائري في ربع النهائي بالفوز بركلات الترجيح 7-6، عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، لترتفع أسهمه كمرشح للمنافسة على اللقب قبل الخسارة أمام المغرب في نصف النهائي، ويدخل المنتخب الإماراتي مواجهة الغد تحت قيادة مدربه الروماني كوزمين أولاريو، الذي يعول على الحالة الفنية والذهنية الجيدة التي ظهر عليها المنتخب في مبارياته الأخيرة قبل خسارة قبل النهائي، وذلك في ظل تألق بعض اللاعبين على غرار يحيى نادر، الحارس حمد المقبالي، يحيى الغساني ونيكولاس خيمنيز.



وفي المقابل، كان المنتخب السعودي، الحاصل على اللقب مرتين في 1998 و2002، يمني النفس بالوصول إلى المباراة النهائية، إلا أن مسيرته توقفت في محطة الدور نصف النهائي بالخسارة أمام المنتخب الأردني 0-1، ودخل «الأخضر» السعودي منافسات النسخة الحالية بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، كمرشح بارز للمنافسة على اللقب، عطفاً على وجود نخبة من اللاعبين المميزين في صفوفه، على غرار سالم الدوسري أفضل لاعب في آسيا، ومحمد كنو والحارس نواف العقيدي وصالح أبو الشامات ونواف بوشل ووليد الأحمد.



واستطاع المنتخب السعودي تجاوز مرحلة المجموعات بعدما حل ثانياً في المجموعة الثانية عندما جمع 6 نقاط من انتصارين على عمان في الجولة الأولى 2-1، وعلى جزر القمر في الجولة الثانية 3-1، قبل أن ينهي مشواره في دور المجموعات بالخسارة أمام نظيره المغربي 0-1، وفي الدور ربع النهائي، تجاوز المنتخب السعودي نظيره الفلسطيني 2-1، عقب التمديد لشوطين إضافيين في استاد لوسيل.