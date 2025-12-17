لماذا لم يدل رونالدو بصوته في جوائز «ذا بيست»؟

غاب كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، عن المشاركة في التصويت على جوائز «ذا بيست 2025» التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بسبب الإيقاف الذي تعرض له عقب طرده في إحدى مباريات منتخب بلاده ضمن تصفيات كأس العالم 2026، ما حرمه من حمل شارة القيادة خلال فترة التصويت الرسمية.

وبحسب اللوائح المعتمدة من «فيفا»، يقتصر حق التصويت في جوائز «ذا بيست» على قادة المنتخبات الوطنية ومدربيها، إلى جانب الصحفيين والجماهير، وهو ما حال دون مشاركة رونالدو، بعدما فقد صفة القائد مؤقتًا نتيجة الإيقاف.

وفي ظل غياب رونالدو، تولى برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، شارة قيادة المنتخب البرتغالي، وقام بالتصويت نيابة عن منتخب بلاده في جوائز الأفضل لعام 2025، وفقًا لما أعلنه «فيفا» بعد الكشف عن تفاصيل الأصوات.

وجاء غياب رونالدو عن التصويت، رغم الاهتمام الكبير الذي تحظى به اختيارات قادة المنتخبات لما تعكسه من رؤى فنية وتقدير لنجوم اللعبة على الساحة العالمية، نتيجة الإيقاف الذي فرض واقعًا مختلفًا على قائد البرتغال التاريخي خلال فترة التصويت.

يذكر أن جوائز «ذا بيست 2025» شهدت تتويج الفرنسي عثمان ديمبيلي بجائزة أفضل لاعب في العالم، بعد منافسة قوية بين عدد من أبرز نجوم كرة القدم، في نسخة اتسمت بالجدل سواء على مستوى النتائج أو آليات التصويت.