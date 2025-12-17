أصدقاء محمد صلاح يمنحونه أصواتهم في «ذا بيست»

حضر اسم النجم المصري محمد صلاح في تصويت عدد من قادة المنتخبات خلال جوائز «ذا بيست 2025»، بعدما اختاره بعض من أصدقائه وزملائه المقربين ضمن قوائمهم، في مشهد يعكس حجم التقدير الفني والإنساني الذي يحظى به قائد منتخب مصر داخل وخارج المستطيل الأخضر.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تفاصيل تصويت قادة المنتخبات، والتي أظهرت حصول محمد صلاح على دعم من لاعبين تجمعهم به علاقات قوية داخل نادي ليفربول أو عبر مسيرته الدولية، يتقدمهم فيرجيل فان دايك قائد منتخب هولندا، ودومينيك سوبوسلاي قائد منتخب المجر، وواتارو إندو قائد منتخب اليابان، إلى جانب أندرو روبرتسون قائد منتخب اسكتلندا.

وجاء تصويت هؤلاء القادة لصالح صلاح تأكيدًا لمكانته داخل غرف الملابس، إذ يعرف النجم المصري بعلاقاته القوية مع زملائه وتأثيره القيادي.

ويعكس هذا الدعم من لاعبين يمثلون مدارس كروية مختلفة تقديرًا واسعًا لمسيرة صلاح الاحترافية ودوره المؤثر مع ليفربول ومنتخب مصر، خاصة في موسم شهد منافسة قوية على الجوائز الفردية وتعددًا في الأسماء المرشحة من الدوريات الأوروبية الكبرى.