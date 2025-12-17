اسم مصر أولًا.. حسن شحاتة يستحضر روح البطولات قبل أمم إفريقيا 2025

استحضر حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، روح البطولات القارية التي صنعت جيلًا ذهبيًا في تاريخ الكرة المصرية، موجهًا رسالة مؤثرة إلى لاعبي «الفراعنة» قبل انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، شدد خلالها على أن تمثيل اسم مصر يسبق أي اعتبار آخر داخل الملعب.

وظهر «المعلم» في إعلان تليفزيوني داعم للمنتخب المصري، خاطب خلاله اللاعبين بكلمات مباشرة، مؤكدًا أن المسؤولية كبيرة، وأن خلفهم أكثر من 100 مليون مصري يضعون ثقتهم فيهم، مطالبًا الجميع بالتركيز على أداء واجبهم فقط داخل المستطيل الأخضر.

وقال حسن شحاتة في رسالته: «يا رجالة أنتم قد المسؤولية.. حطوا اسم وعلم مصر قدام عينيكم.. 100 مليون مصري وراكم، بس اعملوا اللي عليكم»، في مشهد أعاد إلى الأذهان خطابه الشهير للاعبين خلال فترات التتويج السابقة.

وتأتي رسالة شحاتة قبل أيام من توجه بعثة المنتخب إلى المغرب لخوض البطولة القارية، في محاولة لشحن اللاعبين معنويًا وربط الجيل الحالي بتاريخ الإنجازات، خاصة أن «المعلم» قاد المنتخب المصري لتحقيق ثلاثية تاريخية متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.