ميسي في الهند.. طقوس هندوسية وشبل باسم «ليونيل»

لفت الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين ونجم إنتر ميامي الأمريكي، الأنظار خلال زيارته الأخيرة إلى الهند، بعدما ظهر وهو يؤدي طقوسًا هندوسية داخل أحد المراكز البيئية الكبرى، وذلك ضمن جولة خاصة اختتم بها زيارته للبلاد.

وظهر ميسي برفقة زميليه في إنتر ميامي، الأوروجوياني لويس سواريز والأرجنتيني رودريغو دي بول، خلال زيارتهم إلى مركز «فانتارا» الهندي، وهو مشروع ضخم مخصص لإنقاذ وتأهيل وحماية الحياة البرية، ويعد من أكبر المشروعات البيئية في الهند والعالم، ويقع تحت إشراف رجل الأعمال الهندي أنانت أمباني.

وحظي الثلاثي باستقبال تقليدي مميز شمل موسيقى شعبية هندية ونثر الزهور، قبل أن يشارك ميسي في عدد من الطقوس الدينية الهندوسية داخل أحد المعابد بالمركز، في إطار فلسفة المركز القائمة على احترام الطبيعة وجميع الكائنات الحية.

وتجول ميسي داخل مرافق «فانتارا»، واطلع عن قرب على برامج رعاية الحيوانات، وتفاعل مع عدد منها، بينها الزرافات ووحيد القرن والفيلة، كما شارك في إطعام بعض الحيوانات التي خضعت لعمليات إنقاذ وتأهيل، إلى جانب زيارة المستشفى البيطري المتخصص داخل المركز.

ومن أبرز لقطات الزيارة، إعلان أنانت أمباني وزوجته راديكا تسمية شبل أسد جديد باسم «ليونيل»، تكريمًا للنجم الأرجنتيني، في خطوة رمزية تهدف إلى ربط اسمه برسالة الحفاظ على الحياة البرية والاستدامة البيئية.

يذكر أن مركز «فانتارا» سبق أن استقبل شخصيات عالمية بارزة، من بينها دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي السابق، إلى جانب زيارة سابقة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ما يعكس المكانة العالمية للمركز وأهميته على المستويين البيئي والإنساني.