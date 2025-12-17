مرشح يستغل ميسي في حملته الانتخابية

أعاد أحد المرشحين لانتخابات رئاسة نادي برشلونة اسم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى الواجهة داخل أروقة النادي الكتالوني، بعدما جعل من فكرة عودته إلى «كامب نو» محورًا رئيسيًا في حملته الانتخابية، سعيًا لاستمالة مشاعر الجماهير قبل الاستحقاق المرتقب.

وبحسب ما نقلته صحيفة «سبورت» الإسبانية، أكد مارك سيريا، المرشح لرئاسة برشلونة، أنه سيفعل «كل ما هو ممكن» من أجل إعادة ليونيل ميسي إلى النادي، معتبرًا أن وجوده لا يقتصر على كونه لاعبًا أو رمزًا تاريخيًا، بل يمثل مشروعًا متكاملًا للحاضر والمستقبل داخل برشلونة.

وأوضح سيريا في تصريحاته أن النادي بحاجة إلى إعادة بناء هويته الرياضية والمؤسسية، مشددًا على أن ميسي قادر على لعب دور محوري في هذا المشروع، سواء داخل الملعب أو خارجه، لما يمثله من قيمة فنية وتسويقية ومعنوية استثنائية.

وتأتي هذه التصريحات مع اقتراب موعد انتخابات رئاسة نادي برشلونة، المقررة بين 15 مارس و15 يونيو 2026، في ظل تصاعد الجدل حول مستقبل الإدارة الحالية برئاسة خوان لابورتا، الذي يتولى المنصب منذ مارس 2021.

وكان ليونيل ميسي قد غادر برشلونة في صيف 2021 بعد نهاية عقده، في واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا في تاريخ النادي، قبل أن يخوض تجربة مع باريس سان جيرمان، ثم انتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي، بينما لا يزال اسمه حاضرًا بقوة في وجدان جماهير الفريق الكتالوني.