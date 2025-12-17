«هل يلعب كرة طائرة؟».. تعليق ساخر يحرج «فيفا» بسبب جوائز «ذا بيست»

أحرج تعليق ساخر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عقب الإعلان عن تشكيلة أفضل 11 لاعبًا في العالم ضمن جوائز «ذا بيست 2025»، بعدما فجر غياب البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة، موجة واسعة من الانتقادات والسخرية داخل الأوساط الكروية، خاصة في البرازيل.

وأعلن «فيفا» التشكيلة المثالية للموسم الكروي 2024-2025 خلال حفل جوائز «ذا بيست»، وسط مفاجأة مدوية باستبعاد رافينيا، رغم المستويات اللافتة التي قدمها مع برشلونة، ودوره البارز في تتويج الفريق الكتالوني بالثلاثية المحلية.

وسرعان ما تحولت المفاجأة إلى جدل واسع، بعد تعليق ساخر من ريتشارليسون، مهاجم توتنهام ومنتخب البرازيل، على منشور «فيفا» عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، حيث كتب: «هل رافينيا يلعب كرة طائرة؟»، في إشارة مباشرة إلى عدم منطقية غيابه عن تشكيلة الأفضل.

ولم يكن ريتشارليسون وحده صاحب التعليق، إذ انضمت زوجة رافينيا إلى موجة الاعتراضات، وكتبت عبر حسابها الشخصي تعليقًا مقتضبًا قالت فيه: «ظُلم»، في تعبير مباشر عن حالة الاستياء من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم.

يأتي ذلك في ظل موسم قوي قدمه رافينيا، سواء من حيث الأرقام أو التأثير داخل الملعب، ما جعل غيابه يفتح باب التساؤلات مجددًا حول معايير الاختيار في جوائز «ذا بيست»، التي واجهت انتقادات متكررة خلال السنوات الأخيرة.