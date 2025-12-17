خارج حسابات الصدارة.. تصويت قادة العرب يضع صلاح في خانة غير معتادة

أسفرت نتائج تصويت قادة المنتخبات العربية في جائزة «ذا بيست 2025» عن مفارقة لافتة، بعدما غاب اسم محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، عن اختيارات المركزين الأول والثاني، ليظهر في المركز الثالث فقط لدى عدد محدود من القادة، في مشهد غير معتاد لأحد أبرز نجوم الكرة العالمية خلال السنوات الأخيرة.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تفاصيل تصويت قادة المنتخبات العربية ضمن آلية اختيار أفضل لاعب في العالم، والتي تعتمد على اختيار ثلاثة لاعبين بترتيب تنازلي، يحصل فيها صاحب المركز الأول على خمس نقاط، والثاني على ثلاث نقاط، والثالث على نقطة واحدة.

وجاء الفرنسي عثمان ديمبيلي في صدارة اختيارات غالبية القادة العرب، متقدمًا على المغربي أشرف حكيمي والفرنسي كيليان مبابي، فيما لم يحصل محمد صلاح على أي تصويت في المركزين الأول أو الثاني، وهو ما شكل مفاجأة لجماهير النجم المصري.

وسجل صلاح حضوره في المركز الثالث فقط عبر تصويت كل من مراد الوهيشي، قائد منتخب ليبيا، وسالم الدوسري، قائد منتخب السعودية، بينما فضل بقية القادة أسماء أخرى في المراكز الثلاثة الأولى، أبرزها ديمبيلي، حكيمي، مبابي، ولامين يامال.

وأظهرت خريطة التصويت العربي تباينًا واضحًا في الرؤى؛ إذ منح رياض محرز، قائد منتخب الجزائر، صوته الأول لديمبيلي، بينما اختار جلال حسن، قائد منتخب العراق، كيليان مبابي في الصدارة، في حين صوت حسن الهيدوس، قائد منتخب قطر، لأشرف حكيمي في المركز الأول، وهو الاتجاه ذاته الذي تبناه عدد من القادة العرب.

في المقابل، جاءت اختيارات محمد صلاح نفسه مختلفة، إذ وضع أشرف حكيمي في المركز الأول، يليه عثمان ديمبيلي، ثم كيليان مبابي، كما صوت لصالح لويس إنريكي كأفضل مدرب في العالم، وأليسون بيكر كأفضل حارس مرمى.