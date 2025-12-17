اختيارات مودريتش في «ذا بيست» تكشف رؤية مختلفة لأفضل لاعب في العالم

كشفت اختيارات لوكا مودريتش، قائد منتخب كرواتيا، في تصويت جوائز «ذا بيست 2025» عن رؤية مغايرة لمعايير أفضل لاعب في العالم، بعدما منح صوته الأول للبرتغالي فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان، في قرار خالف اتجاه الأغلبية التي ذهبت نحو الفرنسي عثمان ديمبيلي، المتوج بالجائزة رسميًا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تفاصيل تصويت قادة ومدربي المنتخبات الوطنية، ضمن آلية اختيار الفائزين بجوائز الأفضل في العالم، والتي تعتمد على تصويت القادة، والمدربين، والصحفيين، إلى جانب تصويت الجماهير.

وبحسب النتائج، اختار مودريتش فيتينيا في المركز الأول، ثم وضع عثمان ديمبيلي في المركز الثاني، بينما جاء الإسباني الشاب لامين يامال في المرتبة الثالثة، ليصبح قائد كرواتيا من بين القلة التي لم تمنح صوتها الأول للفائز بالجائزة.

وفي فئة أفضل حارس مرمى في العالم، منح مودريتش صوته للإيطالي جيانلويجي دوناروما في المركز الأول، متقدمًا على البلجيكي تيبو كورتوا في المركز الثاني، فيما حل البرازيلي أليسون بيكر ثالثًا.

وتعكس اختيارات مودريتش تقديرًا خاصًا للأدوار الفنية والتكتيكية داخل الملعب، بعيدًا عن الأضواء الإعلامية والأرقام التهديفية وحدها، وهو ما بدا واضحًا في منحه الصدارة للاعب الوسط فيتينيا، الذي قدم موسمًا مميزًا مع باريس سان جيرمان محليًا وقاريًا.