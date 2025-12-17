اختيارات حكيمي في «ذا بيست» تكشف تفضيلاته خارج باريس

كشفت اختيارات المغربي أشرف حكيمي، قائد منتخب المغرب ونجم باريس سان جيرمان، في جوائز «ذا بيست 2025» عن تفضيلات خارج أسوار ناديه، بعدما منح صوته لنجوم من أندية أخرى، في تصويت خالف توقعات كثيرين، خاصة مع تتويج زميله عثمان ديمبيلي بالجائزة.

ووفقًا لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عقب حفل «ذا بيست»، اختار حكيمي النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، في المركز الأول لجائزة أفضل لاعب في العالم، متقدمًا على زميله في باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي الذي حل ثانيًا، بينما منح المركز الثالث للبرازيلي رافينيا لاعب برشلونة.

وجاء تصويت حكيمي ليعكس علاقته القوية بمبابي، الذي لعب إلى جواره سابقًا في باريس سان جيرمان، حيث فضل قائد «أسود الأطلس» زميله السابق على زميله الحالي، رغم أن ديمبيلي توج رسميًا بالجائزة في نسخة 2025.

واحتسبت أصوات قادة المنتخبات وفق نظام محدد، يحصل فيه اللاعب المصنف أولًا على خمس نقاط، والثاني على ثلاث نقاط، والثالث على نقطة واحدة، ضمن آلية تصويت يشارك فيها قادة المنتخبات والمدربون وصحفيون ممثلون للدول.

وأثارت اختيارات حكيمي ردود فعل واسعة، خاصة أنه من بين قلة من قادة المنتخبات الذين لم يمنحوا صوتهم الأول للاعب المتوج بالجائزة، ما أعاد فتح النقاش حول اختلاف معايير التقييم بين المصوتين، وتداخل العلاقات الشخصية والصداقة مع الأداء الفردي في موسم الجوائز.

وعكس تصويت حكيمي في المجمل، استقلالية قراره وتقديره لمسارات مختلفة في كرة القدم الأوروبية، بعيدًا عن الانتماء الحالي للنادي، في واحدة من أكثر نسخ «ذا بيست» إثارة للجدل في السنوات الأخيرة.