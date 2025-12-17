اختيارات صلاح في «ذا بيست 2025» تكشف مفاجأة في فئة المدرب

كشفت اختيارات محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، في تصويت جوائز «ذا بيست 2025» عن مفاجأة في فئة أفضل مدرب، إلى جانب توزيع دقيق لأصواته في جائزتي أفضل لاعب وأفضل حارس مرمى، بما عكس رؤية فنية قائمة على الأداء والتأثير داخل الملعب.

ووفقًا لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، صوت صلاح في جائزة أفضل لاعب في العالم لصالح الفرنسي عثمان ديمبيلي في المركز الأول، ثم المغربي أشرف حكيمي ثانيًا، والفرنسي كيليان مبابي ثالثًا، في اختيار أبرز تقديره للتأثير الفني المباشر والنجاح الجماعي خلال الموسم.

أما المفاجأة الأبرز فجاءت في تصويت أفضل مدرب، حيث منح صلاح صوته الأول للإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، متقدمًا على مدربه في ليفربول آرني سلوت الذي حل ثانيًا، ثم الألماني هانز فليك في المركز الثالث، في تصويت فسر على أنه تقييم فني بحت لمسار العمل والنتائج.

وفي فئة أفضل حارس مرمى، اختار صلاح حارس ليفربول أليسون بيكر في المركز الأول، يليه البلجيكي تيبو كورتوا ثانيًا، ثم الإيطالي جيانلويجي دوناروما ثالثًا، تقديرًا للحضور والاستمرارية.

وأكدت اختيارات محمد صلاح في «ذا بيست 2025» حرصه على التصويت وفق معايير الأداء والإنجاز داخل الملعب، مع إبراز أسماء صنعت الفارق على مستوى البطولات الكبرى، في تصويت يعكس خبرته ومكانته كأحد أبرز نجوم اللعبة عالميًا.