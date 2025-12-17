ميسي يصوت لباريس وبرشلونة في جوائز «ذا بيست 2025»

كشف تصويت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في جوائز «ذا بيست 2025» عن اختيارات فنية متوازنة، بعدما فضل عناصر من باريس سان جيرمان وبرشلونة في فئتي أفضل لاعب وأفضل مدرب، في تصويت عكس تقديره للأداء والتأثير داخل الملعب على مدار العام.

وبحسب ما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عقب حفل الجوائز، منح قائد منتخب الأرجنتين صوته لعثمان ديمبيلي، جناح باريس سان جيرمان، في المركز الأول لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025، تلاه كيليان مبابي نجم ريال مدريد في المركز الثاني، ثم لامين يامال موهبة برشلونة الصاعدة في المركز الثالث، في إشارة إلى حضوره المتزايد بين نخبة نجوم اللعبة.

وفي فئة أفضل مدرب، اختار ميسي الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، في المركز الأول، بينما حل هانز فليك مدرب برشلونة ثانيًا، وجاء ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال في المركز الثالث، ليعكس التصويت تقديرًا واضحًا للتجارب الفنية الناجحة خلال الموسم.

أما في جائزة أفضل حارس مرمى، فقد منح ميسي صوته للإيطالي جيانلويجي دوناروما في المركز الأول، يليه إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا ثانيًا، ثم البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد ثالثًا.