عثمان ديمبلي «الأفضل» في العالم لعام 2025.. و دوناروما أفضل حارس مرمى



توّج النجم الفرنسي عثمان ديمبلي بجائزة «الأفضل - The Best» لعام 2025، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وذلك خلال الحفل الرسمي الذي أقيم مساء اليوم في العاصمة القطرية الدوحة. وجاء فوز ديمبلي بالجائزة تتويجاً لموسم استثنائي قدمه مع فريق باريس سان جيرمان، حيث أضاف «ذا بيست» إلى جائزة الكرة الذهبية التي نالها في سبتمبر الماضي، بعدما قاد فريقه لتحقيق مجموعة من الألقاب التاريخية، أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي، متفوقاً على نخبة من أبرز لاعبي العالم المرشحين للجائزة.



كما شهد الحفل تتويج الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل مدرب لعام 2025، بعد قيادته الفريق لتحقيق الخماسية التاريخية خلال الموسم. وتُمنح جوائز «ذا بيست» سنوياً لأفضل اللاعبين والمدربين في كرة القدم للرجال والسيدات، استناداً إلى الأداء والإنجازات المحققة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025، دون الارتباط ببطولة أو جنسية.

وعلى صعيد جوائز السيدات، فازت الإسبانية أيتانا بونماتي، لاعبة برشلونة، بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2025، فيما نالت الإنجليزية سارينا ويجمان جائزة أفضل مدربة للسيدات للعام ذاته. كما تُوّج الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى «باريس سان جيرمان/ مانشستر سيتي»، بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2025.



وفي الجوائز الفردية الأخرى، فاز الأرجنتيني سانتياجو مونتيل، لاعب إنديبندينتي، بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2025، بينما حصلت المكسيكية ليزبيث أوفالي، لاعبة أورلاندو برايد، على جائزة مارتا لأفضل هدف في كرة القدم النسائية لعام 2025.

وضمت تشكيلة منتخب «فيفا» لأفضل 11 لاعباً في العالم لعام 2025 كلاً من جيانلويجي دوناروما «حراسة المرمى»، وأشرف حكيمي، وفيرجيل فان دايك، ونونو مينديز، ويليان باكو «خط الدفاع»، وكول بالمر، وجود بيلينغهام، وفيتينيا، وبيدري «خط الوسط»، ولامين يامال، وعثمان ديمبلي «خط الهجوم».