قبل ضربة البداية.. قراءة رقمية لترشيحات بطل أفريقيا 2025



مع اقتراب صافرة انطلاق كأس أمم أفريقيا 2025، يدخل عامل الأرقام بقوة في قراءة المشهد، بعدما كشفت التوقعات الرقمية الصادرة عن الحاسوب العملاق لشبكة «أوبتا» عن خريطة أولية للمنتخبات الأوفر حظاً للتتويج باللقب، في نسخة توصف بأنها من بين الأكثر تقارباً وتنافسية في تاريخ البطولة.



وفقاً لتوقعات «Opta Analyst»، يتصدر منتخب المغرب قائمة المرشحين بنسبة 19.1%، ليكون الأقرب نظرياً لحصد اللقب قبل ضربة البداية، وتستند هذه الأفضلية إلى عوامل عدة، أبرزها الاستقرار الفني، وامتلاك جيل متكامل من اللاعبين المحترفين في أكبر الدوريات الأوروبية، إضافة إلى خوض البطولة على أرضه ووسط جماهيره، ما يمنحه أفضلية معنوية واضحة.



في المركز الثاني، حل منتخب مصر بنسبة 12.4%، متقدماً بفارق ضئيل للغاية على منتخب السنغال الذي جاء ثالثاً بنسبة 12.3%، في حين جاء منتخب الجزائر رابعاً بنسبة 12%، هذا التقارب بين المنتخبات الأربعة الأولى يعكس صراعاً مفتوحاً على اللقب، يصعب فيه ترجيح كفة طرف واحد بشكل قاطع.



أما منتخب نيجيريا، فجاء خامساً بنسبة 7.3%، يليه منتخب تونس بنسبة 6.8%، ثم كوت ديفوار، حامل اللقب، بنسبة 6.7%، في مؤشر يؤكد صعوبة مهمة الحفاظ على الكأس في بطولة لا تعترف بالثبات، وحل منتخب مالي ثامناً بنسبة 6.4%، ليبقى حاضراً ضمن دائرة المنافسة وفق الحسابات الرقمية.



وتعتمد هذه التوقعات على نماذج تحليلية متقدمة، تأخذ في الاعتبار نتائج المنتخبات خلال السنوات الأخيرة، وقوة المنافسين، وتصنيف المباريات، ومستوى اللاعبين، إضافة إلى مسارات الأدوار الإقصائية المحتملة، دون أن تمثل حسماً مسبقاً للنتائج داخل المستطيل الأخضر.