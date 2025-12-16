«ذا بيست 2025».. «فيفا» يكشف تشكيلة العام وصلاح خارج القائمة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن تشكيلة العام ضمن جوائز The Best 2025، والتي جاءت خالية من اسم النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول، رغم تواجده ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم.

وجاء الإعلان خلال فعاليات حفل «ذا بيست» المقام في الدوحة، قبل 24 ساعة من نهائي كأس الإنتركونتيننتال، حيث كشف «فيفا» عن الأسماء التي صنعت الفارق فنيًا خلال العام، وفقًا لتصويت مدربي وقادة المنتخبات الوطنية، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام والجماهير.

وضمت تشكيلة العام مزيجًا من نجوم باريس سان جيرمان وبرشلونة وريال مدريد وتشيلسي وبايرن ميونخ، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى

جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع

أشرف حكيمي – ويليام باتشو – فيرجيل فان دايك – نونو مينديز

خط الوسط

كول بالمر – جود بيلينغهام – فيتينيا – بيدري

خط الهجوم

لامين يامال – عثمان ديمبيلي

ويعد غياب محمد صلاح عن التشكيلة من أبرز المفاجآت، خاصة في ظل أرقامه وتأثيره مع ليفربول خلال عام 2025.

وتمنح جوائز «ذا بيست» من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» سنويًا بناءً على الأداء الفردي والتأثير الفني والإنجازات، عبر تصويت يضم مدربي وقادة المنتخبات الوطنية، إلى جانب الإعلام والجماهير حول العالم.