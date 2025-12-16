أيتانا تحصد جائزة «ذا بيست» لأفضل لاعبة في العالم 2025

توجت الإسبانية أيتانا بونماتي، نجمة برشلونة، بجائزة The Best لأفضل لاعبة في العالم لعام 2025، بعد موسم استثنائي واصلت خلاله ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز نجمات كرة القدم النسائية عالميًا.

وجاء تتويج بونماتي تقديرًا لدورها الحاسم مع برشلونة، حيث قادت فريقها لتحقيق إنجازات محلية وقارية، وقدمت مستويات فنية عالية انعكست على أداء الفريق واستقراره في المباريات الكبرى، لتتفوق في سباق الجائزة على نخبة من أفضل لاعبات العالم.

ويؤكد هذا الإنجاز استمرار الهيمنة الكتالونية على جوائز كرة القدم النسائية، في ظل الحضور اللافت للاعبات برشلونة على منصات التتويج العالمية خلال السنوات الأخيرة.

وتمنح جائزة «ذا بيست» من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بناءً على تصويت يشارك فيه مدربو وقادة المنتخبات الوطنية، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام والجماهير حول العالم، وفق معايير تعتمد على الأداء الفردي والتأثير الفني على مدار العام.