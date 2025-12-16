ديمبيلي يحصد جائزة «ذا بيست» لأفضل لاعب في العالم 2025

توج الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، بجائزة The Best لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، وذلك للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، بعد موسم استثنائي قدمه على المستويين المحلي والقاري.

وجاء اختيار ديمبيلي عقب عام لافت تألق فيه بقميص باريس سان جيرمان، ولعب خلاله دورًا حاسمًا في نتائج الفريق، بفضل تأثيره المباشر في تسجيل وصناعة الأهداف، وحضوره الفني المؤثر في المباريات الكبرى، ليحسم الجائزة متفوقًا على عدد من أبرز نجوم الكرة العالمية.

ويمثل هذا التتويج المحطة الثالثة في تاريخ باريس سان جيرمان التي ينجح فيها لاعب من صفوفه في الفوز بجائزة «ذا بيست»، في مؤشر يعكس الحضور المتنامي للنادي الفرنسي على الساحة العالمية، وترسيخه كقوة كروية بارزة خلال السنوات الأخيرة.

وتمنح جائزة «ذا بيست» من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بناءً على تصويت يشارك فيه مدربو وقادة المنتخبات الوطنية، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام والجماهير حول العالم، وفق معايير فنية دقيقة تعتمد على الأداء الفردي والتأثير داخل الملعب على مدار العام.