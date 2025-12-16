«فيفا» يعلن تتويج لويس إنريكي بجائزة «ذا بيست» لأفضل مدرب 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» فوز الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، بجائزة The Best لأفضل مدرب للرجال لعام 2025، تقديرًا لنجاحاته الفنية والنتائج المميزة التي حققها مع الفريق خلال الموسم المنقضي.

وجاء تتويج لويس إنريكي بعد موسم استثنائي قاد فيه باريس سان جيرمان إلى فرض هيمنته محليًا، إلى جانب بصمة واضحة على المستوى القاري، حيث تميز الفريق بالاستقرار الفني، وتطور الأداء الجماعي، والقدرة على إدارة المباريات الكبرى بفعالية عالية.

وأشاد «فيفا» في بيان رسمي بالمدرب الإسباني، معتبرًا أن إنريكي قدم نموذجًا متكاملًا للمدرب العصري، من خلال المزج بين الانضباط التكتيكي، والمرونة الخططية، وتطوير قدرات اللاعبين، وهو ما انعكس مباشرة على نتائج الفريق وثبات مستواه طوال الموسم.

ويعد هذا التتويج إضافة جديدة إلى مسيرة لويس إنريكي التدريبية الحافلة، بعدما سبق له تحقيق إنجازات كبرى على مستوى الفريق التي أشرف على تدريبها، ليؤكد مجددًا مكانته بين أبرز مدربي العالم في السنوات الأخيرة.

ويختار الفائز بجائزة «ذا بيست» لأفضل مدرب من خلال تصويت يشارك فيه مدربو المنتخبات، وقادة الفرق الوطنية، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام والجماهير حول العالم، وفق معايير فنية دقيقة تعتمد على الأداء والإنجازات المحققة خلال العام.