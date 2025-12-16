تتويج مستحق.. دوناروما يحسم جائزة «ذا بيست» لأفضل حارس مرمى

توج الإيطالي جيانلويجي دوناروما بجائزة «ذا بيست» 2025 لأفضل حارس مرمى في العالم، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رسميًا فوزه بالجائزة، تتويجًا لموسم استثنائي قدم خلاله مستويات ثابتة وضعته في صدارة حراس العالم.

وأعلن «فيفا» فوز دوناروما بالجائزة خلال الحفل الرسمي لجوائز «ذا بيست» لعام 2025، ليحصد الحارس الإيطالي واحدة من أرفع الجوائز الفردية في كرة القدم، بعد تفوقه على منافسين بارزين في مركز حراسة المرمى.

وجاء تتويج دوناروما تقديرًا لدوره المؤثر مع فريقه مانشستر سيتي، حيث كان عنصرًا حاسمًا في العديد من المباريات الكبرى، بفضل تصدياته الحاسمة، وهدوئه، وقدرته على صناعة الفارق في اللحظات الصعبة.

ويعد هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة الحارس الإيطالي، الذي رسخ مكانته كأحد أفضل حراس المرمى في جيله، بعدما حافظ على مستواه العالي على مدار الموسم، وقدم أداءً متوازنًا جمع بين القوة البدنية والقراءة الجيدة للعب.

وتمنح جائزة «ذا بيست» للأفضل بناءً على تصويت لجنة تضم مدربين وقادة المنتخبات الوطنية، إلى جانب الإعلام والجماهير، ما يعكس إجماعًا واسعًا على أحقية دوناروما باللقب هذا العام.