زاخو يرفع اسم العراق عالميًا بجائزة فيفا للمشجعين 2025

رفع نادي زاخو العراقي اسم الكرة العراقية عاليًا على الساحة العالمية، بعد تتويج جماهيره بجائزة فيفا للمشجعين لعام 2025 ضمن جوائز «ذا بيست»، تقديرًا لمبادرتهم الإنسانية التي خطفت أنظار العالم.

وجاء التتويج خلال الحفل الرسمي الذي أقيم في زيورخ، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» فوز جماهير زاخو بالجائزة، بعدما نفذوا لفتة إنسانية مؤثرة سبقت مباراة فريقهم أمام نادي الحدود في دوري نجوم العراق يوم 13 مايو الماضي، حين ألقوا آلاف الدمى المحشوة إلى أرض الملعب، ليتم جمعها والتبرع بها لاحقًا للأطفال المرضى.

وأكد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذه المبادرة جسدت المعنى الحقيقي لكرة القدم بوصفها وسيلة للتضامن الإنساني، وليس فقط منافسة رياضية، مشيرًا إلى أن المشهد حظي بإشادة واسعة داخل العراق وخارجه، ووصف بأنه من أكثر اللقطات تأثيرًا في مدرجات كرة القدم خلال العام.

وفي بيان رسمي، عبر نادي زاخو عن فخره الكبير بجماهيره، مؤكدًا أن ما حدث يعكس القيم النبيلة التي يتحلى بها مشجعو النادي، ودورهم المحوري في دعم الفريق، ليس فقط داخل الملاعب، بل أيضًا من خلال مبادرات إنسانية تترك أثرًا حقيقيًا في المجتمع.

وتفوقت جماهير زاخو على عدة مبادرات مرشحة من مختلف أنحاء العالم، علمًا بأن جائزة فيفا للمشجعين أُطلقت عام 2016، وتمنح للتعبير الاستثنائي عن الالتزام والدعم من مشجع أو مجموعة مشجعين، بغض النظر عن الجنسية أو الدوري، ويتم اختيار الفائز عبر تصويت جماهيري عالمي بعد ترشيحات لجنة تضم أساطير وخبراء من «فيفا».