كاراغر: صلاح يستحق وداعًا خاصًا في أنفيلد

يرى جيمي كاراغر، نجم ليفربول السابق، أن محمد صلاح يستحق نهاية تليق بما قدمه بقميص «الريدز»، مؤكدًا أن وداعه حال رحيله يجب أن يكون من داخل ملعب أنفيلد ومع نهاية الموسم، وليس عبر خروج مفاجئ في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح كاراغر، في تصريحاته، أن صلاح لن يتواجد مع ليفربول في الموسم المقبل بحسب قراءته للمشهد الحالي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الرحيل في يناير لن يكون القرار الأفضل، سواء للاعب أو للنادي، مشيرًا إلى أن ما قدمه النجم المصري على مدار سنواته مع الفريق يمنحه حق الحصول على وداع يليق بإسهاماته وتاريخه.

وأضاف نجم ليفربول السابق أن صلاح كان عنصرًا حاسمًا في واحدة من أنجح الفترات بتاريخ النادي الحديث، وساهم بأهدافه وصناعته وتأثيره القيادي في حصد الألقاب الكبرى، ما يجعل خروجه المفترض حدثًا يستحق التخطيط له بهدوء واحترام، وليس تحت ضغط الأزمات أو الخلافات.

وربط كاراغر حديثه بإمكانية استمرار ليفربول في المنافسة على البطولات خلال النصف الثاني من الموسم، مؤكدًا أن وجود صلاح حتى النهاية قد يكون فارقًا في مشوار الفريق محليًا وأوروبيًا، قبل أن تطوى الصفحة بشكل طبيعي مع ختام الموسم.

واختتم كاراغر تصريحاته بالتأكيد على أن أنفيلد كان شاهدًا على أفضل لحظات محمد صلاح، ومن العدل أن يشهد أيضًا لحظة الوداع، إذا كان الرحيل هو القرار النهائي، احترامًا لمسيرة لاعب ترك بصمة مميزة في تاريخ ليفربول.