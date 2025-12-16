قصة غريبة خارج الملعب.. كلب رامسي ينهي تجربته في المكسيك

كشف النجم الويلزي آرون رامسي عن كواليس غير متوقعة أنهت مشواره سريعًا مع نادي بوماس المكسيكي، بعدما ارتبط قرار فسخ عقده بظروف شخصية بعيدة تمامًا عن المستطيل الأخضر، كان أبرزها أزمة فقدان كلبه في شوارع مكسيكو سيتي.

وقال رامسي، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»، إنه فوجئ بقرار النادي فسخ التعاقد، رغم شعوره بالجاهزية البدنية ورغبته في الاستمرار، مؤكدًا أنه كان مستعدًا للمشاركة في المباريات المتبقية من مرحلة البطولة، قبل أن يبلغ بالقرار بشكل مفاجئ ومخيب للآمال.

وأوضح لاعب أرسنال ويوفنتوس السابق أن الإصابات التي لاحقته منذ انضمامه إلى بوماس في يوليو الماضي، إلى جانب ظروف شخصية صعبة، أثرت على استقراره خلال الفترة القصيرة التي قضاها مع الفريق، مشيرًا إلى أن البحث عن كلبه المفقود شكل عبئًا نفسيًا إضافيًا عليه وعلى عائلته.

وشارك رامسي مع بوماس في ست مباريات فقط بالدوري المكسيكي، سجل خلالها هدفًا واحدًا، قبل أن تتوقف مشاركاته بسبب إصابة عضلية تعرض لها قبل فترة التوقف الدولي في أكتوبر الماضي، وهي الفترة التي تزامنت مع أزمة فقدان كلبه.

وكتب اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» رسالة وداع للجماهير المكسيكية، أعرب فيها عن امتنانه لحسن الاستقبال، مؤكدًا أنه كان يتطلع لتقديم الأفضل، لكن الظروف فرضت عليه العودة إلى ويلز دون خيار آخر.

وأشارت تقارير إعلامية محلية في المكسيك إلى أن فسخ العقد جرى بالتراضي، في ظل تعقد وضع اللاعب صحيًا وشخصيًا، لتتحول قصة كلب مفقود إلى تفصيلة غريبة أسهمت في إنهاء تجربة كروية قصيرة خارج أوروبا.