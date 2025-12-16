إعادة هيكلة كبرى في كامب نو.. برشلونة يجهز لبيع 3 أسماء ثقيلة

يستعد نادي برشلونة للدخول في مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة الفنية والمالية، عبر فتح باب الرحيل أمام ثلاثة أسماء بارزة في صفوف الفريق، ضمن خطة تهدف إلى توفير السيولة اللازمة لتمويل صفقات فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والتحضير مبكرًا لسوق الصيف.

وبحسب ما كشفته صحيفة El Nacional الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تدرس بيع كل من الدنماركي أندرياس كريستنسن، والحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، إلى جانب الموهبة الشابة روني بردغجي، في خطوة تعكس حجم الضغوط المالية التي يمر بها النادي، والحاجة لإعادة ترتيب الأولويات داخل المشروع الرياضي.

وأوضحت الصحيفة أن قرار التفكير في التخلي عن هذه الأسماء لا يرتبط فقط بالجوانب الفنية، بل يأتي في إطار خطة مالية واضحة تهدف إلى الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف، ومنح الإدارة مرونة أكبر للتحرك في سوق الانتقالات، سواء في يناير أو خلال الصيف المقبل.

وفيما يخص كريستنسن، أشارت التقارير إلى أن اللاعب يمتلك قيمة سوقية جيدة، وقد يجذب اهتمام عدة أندية أوروبية، ما يجعله خيارًا مناسبًا للبيع في حال وصول عرض مناسب، أما تير شتيغن، فرغم مكانته كأحد قادة الفريق، إلا أن راتبه المرتفع يضعه ضمن الأسماء المطروحة في إطار تقليص فاتورة الأجور.

أما روني بردغجي، فينظر إليه كاستثمار، في ظل اهتمام أندية أوروبية بضمه، وهو ما قد يمنح برشلونة فرصة لتحقيق عائد مالي سريع دون التأثير المباشر على التشكيل الأساسي.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة لم يحسم قراره النهائي بعد، إلا أن المؤشرات الحالية تعكس توجهاً واضحاً نحو اتخاذ قرارات صعبة، في محاولة لتحقيق التوازن بين الطموحات الرياضية والواقع المالي، مع استمرار العمل على بناء فريق قادر على المنافسة محليًا وأوروبيًا خلال المواسم المقبلة.