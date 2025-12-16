كاراغر يربط مستقبل صلاح بحلم دوري الأبطال مع ليفربول

اعتبر جيمي كاراغر، نجم ليفربول السابق، أن استمرار محمد صلاح مع «الريدز» مرتبط بفرص الفريق في دوري أبطال أوروبا، محذرًا من أن الرحيل في هذا التوقيت قد يحرم النجم المصري من التواجد في لحظات أوروبية مهمة.

وواصل كاراغر تصريحاته حول وضع صلاح داخل ليفربول، مؤكدًا في حديثه لشبكة «Sky Sports» أن الفريق لا يزال يملك فرصة حقيقية للذهاب بعيدًا في دوري الأبطال هذا الموسم، ما يجعل فكرة مغادرة «أنفيلد» مخاطرة رياضية كبيرة، على حد وصفه.

وأوضح كاراغر أن انتقال صلاح إلى الدوري السعودي قد يضعه أمام سيناريو صادم، يتمثل في متابعة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا من الخارج، وهو ما اعتبره أمرًا يصعب تقبله لأي لاعب بحجم وقيمة قائد منتخب مصر.

وأكد النجم الإنجليزي السابق أن صلاح، رغم الخلافات الأخيرة مع المدرب آرني سلوت وجلوسه على مقاعد البدلاء في بعض المباريات، لا يزال عنصرًا مؤثرًا داخل الفريق، بدليل عودته والمساهمة في الفوز الأخير أمام برايتون بصناعة هدف حاسم.

ويرى كاراغر أن المرحلة الحالية تتطلب من صلاح ووكيل أعماله التروي قبل اتخاذ أي قرار مصيري، خاصة مع دخول الموسم نصفه الثاني، واستمرار ليفربول في المنافسة على أكثر من جبهة، محليًا وقاريًا.

ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع استعداد محمد صلاح للانضمام إلى معسكر منتخب مصر، تحضيرًا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، على أن تتواصل المفاوضات بينه وبين إدارة ليفربول حول مستقبله خلال فترة البطولة، وفقًا لتقارير صحفية إنجليزية.