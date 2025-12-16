‎ رينارد في الصدارة السلبية.. أكثر مدرب تلقى هزائم في تاريخ السعودية

تصدر الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، قائمة المدربين الأكثر تعرضًا للهزائم في تاريخ «الأخضر»، بعدما ودع المنتخب منافسات بطولة كأس العرب 2025 من الدور نصف النهائي بالخسارة أمام منتخب الأردن، في نتيجة أعادت فتح ملف حصيلته الرقمية خلال ولايتيه مع السعودية.

وخسرت السعودية أمام الأردن بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات نصف النهائي، ليضرب المنتخب الأردني موعدًا مع المغرب في المباراة النهائية، المقررة يوم الخميس المقبل على ملعب لوسيل، الذي سبق له استضافة نهائي كأس العالم 2022.

وسجل رينارد، عقب هذه الخسارة، الهزيمة رقم 20 في مسيرته مع المنتخب السعودي، ليصبح أكثر مدرب يتعرض للهزائم في تاريخ الأخضر، بعدما خاض 65 مباراة رسمية وودية، بنسبة هزائم قاربت 30% من إجمالي مبارياته.

ويأتي السعودي ناصر الجوهر في المركز الثاني بقائمة المدربين الأكثر خسارة مع المنتخب السعودي، بـ14 هزيمة من أصل 61 مباراة، وبنسبة أقل بلغت 22.9%، ما يبرز الفارق الواضح في الأرقام بين المدربين.

وتزداد الصورة قتامة عند النظر إلى حصيلة رينارد في فترته الثانية مع الأخضر، إذ خاض 24 مباراة في مختلف البطولات، حقق خلالها 10 انتصارات، وتعادل في 5 مباريات، وتلقى 9 هزائم، لتصل نسبة التعثر «خسائر وتعادلات» إلى 58.33%.

وتعكس هذه الأرقام حالة عدم الاستقرار الفني التي رافقت الولاية الثانية للمدرب الفرنسي مع المنتخب السعودي، رغم الإمكانات والدعم الكبيرين اللذين يحظى بهما الأخضر في السنوات الأخيرة، ما جعل نتائجه محل انتقاد واسع من الشارع الرياضي.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الإماراتي في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العرب 2025، يوم الخميس المقبل.