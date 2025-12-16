روح الدعابة تحضر في كأس العرب.. شبيه مبابي وفان دايك يلتقيان رئيس «فيفا»

خطفت لقطة طريفة الأضواء على هامش منافسات بطولة كأس العرب 2025 في قطر، بعدما ظهر عدد من المشجعين المصريين الذين يشبهون نجوم كرة القدم العالمية إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

وأظهرت الصور المتداولة شبيه النجم الفرنسي كيليان مبابي، إلى جانب شبيه المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، خلال لقطة مرحة جمعتهما بإنفانتينو على هامش مباريات البطولة، ما أثار موجة تفاعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتناقل المتابعون المشهد على نطاق كبير، معتبرين إياه من أكثر اللقطات خفة وطرافة في البطولة، خاصة أنه جمع بين عفوية الجماهير وحضور رئيس «فيفا» في أجواء بعيدة عن التوتر التنافسي.

وجاءت هذه اللقطة بالتزامن مع الحضور الجماهيري اللافت الذي تشهده بطولة كأس العرب، إلى جانب المستويات الفنية المرتفعة للمنتخبات المشاركة، ما أضفى بعدًا إنسانيًا وترفيهيًا على الحدث العربي.

وانطلقت بطولة كأس العرب 2025 في قطر مع بداية شهر ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 18 من الشهر نفسه، بمشاركة نخبة من المنتخبات العربية، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع.