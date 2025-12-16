حارس الأردن يثير الجدل بتصريحاته عن سلوك سالم الدوسري

أثار يزيد أبو ليلى، حارس مرمى منتخب الأردن، حالة واسعة من الجدل عقب تصريحاته التي تناول فيها سلوك نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري، وذلك بعد مواجهة المنتخبين في بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر، والتي انتهت بتأهل «النشامى» إلى المباراة النهائية.

وكشف أبو ليلى، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن انتقاده لسالم الدوسري جاء بسبب عدم مبادرته بمصافحة لاعبي المنتخب الأردني بشكل طبيعي قبل المباراة، وهو ما اعتبره تصرفًا مفاجئًا له ولزملائه.

وقال حارس الأردن إن سالم الدوسري لاعب كبير ويمتلك قيمة فنية وجماهيرية عالية، لكن ما حدث قبل انطلاق اللقاء لم يكن متوقعًا، مشددًا على أن الاحترام المتبادل بين اللاعبين يجب أن يظل حاضرًا بغض النظر عن الأسماء أو حجم النجومية.

وأضاف أبو ليلى أن التواضع جزء أساسي من شخصية اللاعب الكبير، موضحًا أن أساطير الكرة السعودية، وعلى رأسهم ياسر القحطاني، يمثلون نموذجًا يحتذى به في الأخلاق والروح الرياضية داخل وخارج الملعب.

وأكد الحارس الأردني أن حديثه لا يستهدف التقليل من قيمة سالم الدوسري الفنية، بل يندرج في إطار تسليط الضوء على سلوكيات اللاعبين، التي تعكس الصورة أمام الجماهير.

وتطرق أبو ليلى إلى أجواء اللقاء، مشيدًا بالتحضيرات الفنية والذهنية لمنتخب الأردن، ومعتبرًا أن التركيز والانضباط كانا عاملين حاسمين في حسم المباراة والتأهل إلى النهائي أمام المغرب يوم الخميس المقبل.