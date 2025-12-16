بعد خسارة الأردن.. ياسر القحطاني يدعو لتغيير جذري في كرة القدم السعودية

جاءت تصريحات نجم السعودية السابق ياسر القحطاني عقب خسارة منتخب بلاده أمام نظيره الأردني في نصف نهائي كأس العرب 2025، لتفتح بابًا من الجدل حول واقع الكرة السعودية، بعدما دعا أسطورة «الأخضر» إلى تغيير جذري على مستوى الإدارة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية لم تعد تحتمل الاستمرار بالنهج ذاته في ظل الدعم الكبير المتوفر دون انعكاس حقيقي على النتائج.

وخسر المنتخب السعودي بنتيجة 0-1 أمام الأردن في الدور نصف النهائي للبطولة المقامة في قطر، ليكتفي بالمنافسة على المركز الثالث، ويبتعد عن بلوغ المباراة النهائية، وهو ما فجر حالة غضب واضحة لدى القحطاني.

وقال ياسر القحطاني في تصريحات تليفزيونية: «لكل بداية نهاية، المنتخب السعودي يحتاج اتحاد كرة قدم جديد»، معتبرًا أن استمرار مجلس الإدارة الحالي لم يعد مبررًا في ظل الأداء والنتائج.

وأضاف أن مجلس إدارة الاتحاد السعودي برئاسة ياسر المسحل استمر سبع سنوات، ويتبقى له عامان حتى 2029، لكن «الكتاب واضح من عنوانه»، بحسب وصفه، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى اتحاد جديد بأفكار وطاقة مختلفة تتناسب مع حجم الدعم الذي تقدمه وزارة الرياضة.

وانتقد القحطاني عودة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لقيادة المنتخب، قائلًا: «لم يقدم أي جديد، كنا بحاجة لمدرب يطور كرة المنتخب السعودي»، مؤكدًا أن التأهل إلى كأس العالم 2026 عبر الملحق لم يكن مرضيًا قياسًا بالإمكانات المتاحة.

كما رفض القحطاني تبرير تراجع مستوى المنتخب بعدم مشاركة اللاعبين بانتظام مع أنديتهم، موضحًا: «هذه خيبة، اللاعب المفروض يفرض نفسه ويكون أساسيًا، هذا ليس عذرًا».

واختتم أسطورة الكرة السعودية تصريحاته بالتأكيد على أنه «لا توجد أعذار في ظل هذا الدعم»، مطالبًا برحيل اتحاد الكرة الحالي إلى جانب الجهاز الفني، وبدء مرحلة جديدة تعيد تصحيح المسار للمنتخب السعودي في الاستحقاقات المقبلة.