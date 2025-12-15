الأردن يكتب التاريخ ويبلغ نهائي كأس العرب لأول مرة على حساب السعودية

كتب منتخب الأردن صفحة جديدة في تاريخه الكروي، بعدما حسم قمة نصف النهائي أمام المنتخب السعودي بهدف دون رد، ليبلغ المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2025 لأول مرة في تاريخه، ضاربًا موعدًا مرتقبًا مع منتخب المغرب على استاد لوسيل.

وضرب «النشامى» بقوة منذ الدقائق الأولى، حيث فرضوا انضباطًا تكتيكيًا عاليًا أمام محاولات المنتخب السعودي، ونجحوا في السيطرة على إيقاع اللعب، قبل أن يترجموا أفضلية الأداء إلى هدف حاسم منحهم بطاقة العبور التاريخية.

وصمد المنتخب الأردني أمام ضغط «الأخضر» في فترات متباينة من اللقاء، مستفيدًا من التنظيم الدفاعي والانتشار الجيد، وسط حضور جماهيري تجاوز 62 ألف متفرج في استاد البيت، في واحدة من أكثر مباريات البطولة زخمًا وحماسًا.

وأكد هذا الانتصار تطور مشروع الكرة الأردنية، بعدما واصل المنتخب تقديم عروض قوية خلال البطولة، معتمدًا على الروح القتالية والالتزام الجماعي، ليحجز مكانه بين كبار العرب في المشهد الختامي.

وضرب الأردن موعدًا ناريًا مع منتخب المغرب في المباراة النهائية، المقررة يوم الخميس المقبل على استاد لوسيل، في مواجهة تحمل طابعًا تاريخيًا خاصًا، وتقام تزامنًا مع اليوم الوطني لدولة قطر، ما يضفي عليها بعدًا احتفاليًا واستثنائيًا.

ويواصل «النشامى» خطواته نحو حلم التتويج العربي، بعدما تجاوزوا واحدة من أصعب محطات البطولة، ليقفوا على بعد خطوة واحدة من كتابة إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم الأردنية.