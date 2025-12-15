السكتيوي: المغرب حافظت على تماسكها وتعاملت بذكاء أمام لاعبي الإمارات

أعرب طارق السكتيوي، مدرب المنتخب المغربي، عن سعادته الكبيرة بالتأهل إلى نهائي بطولة كأس العرب، بعد الفوز على المنتخب الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم على استاد خليفة الدولي في الدور نصف النهائي للبطولة.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «فرحتنا كبيرة بالفوز والتأهل للنهائي، وهدفنا هو رفع كأس البطولة».

وأضاف: «كانت مباراة قوية، لكننا كنا الأفضل في الشوط الأول من حيث السيطرة والفرص، وكنا نتوقع ردة فعل أقوى من الإمارات في الشوط الثاني، وبالفعل حدث ذلك، لكن لاعبينا حافظوا على التماسك وتعاملوا بذكاء مع مراحل اللقاء».

وأشار إلى أن التبديلات ساهمت في حسم المباراة، قائلاً: «التغييرات كانت فعالة وأعطت دفعة إضافية للفريق، وساعدتنا على تأكيد التفوق وتوسيع الفارق بعد تسجيل هدفين إضافيين لنحسم اللقاء بثلاثة أهداف، اللاعبون كانوا رائعين ولعبوا بروح جماعية عالية، والحقيقة أن هناك إحساساً كبيراً بالمسؤولية داخل المجموعة، ونحن أسرة واحدة، وهدفنا رفع راية المغرب عالياً في البطولة».

وأوضح مدرب منتخب المغرب أنه تعامل مع مباريات البطولة خطوة بخطوة، وقال: «كان هدفنا العبور أولاً من دور المجموعات ونجحنا في تحقيق ذلك، ثم واصلنا الانتصارات وتأهلنا إلى نصف النهائي، ثم حققنا خطوتنا التالية وهي الوصول إلى المباراة النهائية، ونأمل أن نحسم خطوتنا المقبلة بنجاح من خلال حصد اللقب، والفوز بالبطولة دون أي خسارة سيكون إنجازاً مشرفاً لكرة القدم المغربية».

وقدم السكتيوي الشكر للجماهير المغربية التي ساندت منتخبها بقوة، ليس فقط في نصف النهائي أمام الإمارات، بل في جميع مباريات البطولة، متمنياً أن يهديهم اللقب ويضيف بطولة جديدة إلى سجل الكرة المغربية، وتوقع أن تكون المباراة النهائية في غاية الصعوبة، لكنه اعتبر الفوز بثلاثية في نصف النهائي حافزاً كبيراً لتقديم منتخب المغرب أفضل ما لديه من أجل الفوز بالبطولة.

من جانبه، أكد حمزة الموساوي، لاعب المنتخب المغربي، سعادته الكبيرة بالتأهل إلى نهائي كأس العرب، وقال في المؤتمر الصحفي الذي حضره بعد اختياره أفضل لاعب في المباراة: «كانت مباراة صعبة للغاية، لكننا كنا حاضرين ذهنياً وبدنياً، وتقدمنا في النتيجة، ثم تعاملنا مع مجريات اللقاء بالصورة المناسبة، وفي الشوط الثاني سجلنا في الأوقات المناسبة، وحسمنا اللقاء والتأهل للنهائي، هدفنا منذ بداية البطولة هو التتويج باللقب، وسنواصل العمل والتركيز حتى نحقق ذلك في النهائي.. وأنا سعيد بجائزة أفضل لاعب، وأهديها لكل الزملاء في المنتخب المغربي، ونتطلع للظهور بأفضل صورة في المباراة النهائية من أجل حصد اللقب».