كوزمين: خسارة الإمارات بثلاثية أمام المغرب نتيجة غير عادلة

اعتبر الروماني كوزمين، مدرب منتخب الإمارات، أن الخسارة بثلاثية نظيفة أمام المنتخب المغربي في نصف نهائي كأس العرب مساء اليوم نتيجة غير عادلة، لأنها لا تعكس مجريات اللقاء على أرض الملعب، مشيراً إلى أن المباراة كانت صعبة، ولعب منتخبنا الوطني شوطها الثاني بمستوى جيد، وكان قريباً من إدراك التعادل عندما كان متأخراً بهدف دون مقابل، وردت عارضة المرمى المغربي كرة رأسية إماراتية، قبل أن يتلقى مرمانا هدفين في الدقائق الأخيرة.

وأضاف أن منتخب الإمارات بدأ المباراة بشكل جيد، وصنع فرصتين هجوميتين قبل تلقي هدف أصاب اللاعبين بالإحباط.

ومع ذلك، حاول منتخب الإمارات العودة بقوة في الشوط الثاني، وأضاع عدداً من الفرص قبل تلقي هدفين من المغرب.

وبرر أخطاء بعض لاعبينا بسبب الإرهاق الذي عانوا منه بعد مباراتنا مع الجزائر في ربع النهائي، ولعب 120 دقيقة كاملة بخلاف ركلات الترجيح، منوهاً إلى صعوبة خوض مباراة بعد ثلاثة أيام فقط من تلك المواجهة، خاصة إذا كانت أمام فريق قوي مثل المنتخب المغربي.