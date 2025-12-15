يحيى الغساني: الإجهاد ليس عذراً للخسارة أمام المغرب

أكد يحيى الغساني، لاعب منتخب الإمارات، أن اللاعبين عانوا من الإجهاد في الدقائق الأخيرة من مباراتهم أمام المنتخب المغربي، وأن هذا الإجهاد ربما كان سبب تلقي الهدفين الثاني والثالث، ليخسر الأبيض بثلاثية نظيفة في مباراته بالدور قبل النهائي من بطولة كأس العرب.

وقال: «خضنا مباراة صعبة أمام المغرب، وعانينا من الإرهاق بعدما لعبنا مباراة لمدة 120 دقيقة وركلات ترجيح أمام المنتخب الجزائري في الدور ربع النهائي، وحصلنا على يوم راحة أقل من المنتخب المغربي، ولكن هذا ليس عذراً، لأنه لا توجد أعذار لخسارة اليوم».

وأضاف: «حصلنا على فرص ولم نستثمرها أمام المغرب، وكنا نطمح للوصول إلى المباراة النهائية، والآن أمامنا مباراة أخيرة نخوضها برغبة حسم المركز الثالث، ونحن نعتبرها مهمة مثل جميع مبارياتنا التي نخوضها بهدف إسعاد شعب الإمارات».

وعن مشكلة تلقي منتخبنا الإماراتي للأهداف في كل مبارياته تقريباً، قال الغساني: «لا يوجد فريق لا يستقبل أهدافاً، ولكن في بطولة كأس العرب كان الوقت ضيقاً بين المباريات، وغير كافٍ لمعالجة الأخطاء، وأتمنى الوصول إلى علاج ناجح خلال المشاركات المقبلة».